Las consultas psicológicas online crecen un 200% con motivo de la cuarentena

viernes, 20 de marzo de 2020, 13:40 h (CET) La web mentavio registra un aumento de sesiones de terapia online con motivo de la crisis del Covid-19, tanto de personas que quieren mantener su terapia habitual pero de forma virtual como por nuevos trastornos surgidos a raíz del confinamiento La entrada en vigor del estado de alarma en España con motivo de la crisis del Covid-19 ha hecho aumentar las consultas psicológicas online un 200%. Así lo confirman desde la plataforma mentavio, una web que ofrece consultas psicológicas con la transmisión segura de datos mediante encriptación SSL.

La plataforma, que funciona en España desde hace casi dos años, es una de las pocas que garantiza la seguridad y privacidad de las sesiones de terapia, durante las cuales se producen intercambios de información confidencial y especialmente sensible. Este hecho es relevante ya que los colegios profesionales de psicólogos suelen rechazar el uso de aplicaciones de videollamadas de uso personal con fines profesionales. Además, el portal también asegura el cobro de los servicios al profesional mediante sistemas de pago seguros.

Durante los últimos días, la web ha comprobado cómo han aumentado las consultas con motivo de la cuarentena, y especialmente se ha incrementado el registro por parte de profesionales de la psicología que quieren seguir atendiendo a sus pacientes de forma online y segura. Para satisfacer esta alta demanda, mentavio ha modificado su oferta de tarifas y la suscripción a la web es totalmente gratuita en la tarifa Lite, con solo un coste de 1,99€ por sesión ofrecida. En este caso, la web ofrece al psicólogo un código de acceso que el paciente utiliza para conectarse y realizar la videollamada.

Según la directora para el mercado iberoamericano de Mentavio, Carlota Esteve, “los profesionales de la salud mental quieren seguir ofreciendo sus servicios durante esta cuarentena y pueden hacerlo de forma segura gracias a nuestra plataforma”. Paralelamente, según explica, “el confinamiento en casa puede sacar a la luz trastornos mentales que antes no existían, como pánico, los trastornos hipocondríacos o los trastornos obsesivo-compulsivos, así como también existen pacientes que simplemente quieren continuar con su terapia habitual”, por lo que mentavio se convierte en una opción segura para encontrar atención psicológica con garantías, “ya que, además, los profesionales inscritos en la web pasan un proceso de selección en el que deben acreditar sus títulos universitarios y su número de colegiados para el ejercicio profesional”, puntualiza Esteve

Los usuarios que buscan un terapeuta deben registrarse y a partir de ahí elegir al profesional que más se ajuste a sus necesidades, según su especialidad, horarios o tarifas. Una vez elegido, deberán solicitar una cita en los horarios disponibles, que será confirmada por el psicólogo. El precio de una consultoría depende de su duración. La sesión más corta dura 30 minutos, pero también se pueden reservar sesiones de hasta dos horas. La mayoría de los psicólogos ofrecen una consulta inicial gratuita, a modo de presentación, para que el paciente pueda obtener una primera impresión de su asesor psicológico y confirmar que desea iniciar la terapia con él.

“Para evitar que la crisis tenga un impacto negativo en la salud mental, es muy importante que el contacto entre los terapeutas y los clientes no se rompa. De modo que las sesiones en línea pueden ayudar de manera efectiva”, explica la responsable de mentavio.

