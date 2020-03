FIES Group ofrece consejos para minimizar el riesgo de contagios en el supermercado Comunicae

viernes, 20 de marzo de 2020, 13:16 h (CET) Realizar las compras en el menor tiempo posible, mantener una distancia de seguridad, y utilizar guantes para coger frutas y hortalizas son algunas de las premisas básicas Las medidas de contingencia ante la expansión del Covid-19, han obligado a declarar el estado de alarma en el país, con el objetivo de reducir los nuevos contagios por coronavirus. Una de las excepciones a las limitaciones de movimientos impuestas por el Gobierno, es la de ir a comprar alimentos y productos esenciales a mercados, supermercados y pequeños comercios, siempre que se cumplan eso si, las medidas de prevención contra el coronavirus y no se infrinjan las directrices de la cuarentena.

Compras eficientes

"Mientras dure este confinamiento, aconsejamos salir a comprar sólo lo imprescindible. Lo razonable es planificar lo que consumiremos a lo largo de la semana, y hacer compras eficientes. Cuanto menos tiempo pasamos al establecimiento, menor será la probabilidad de contagio", afirma Carles Galán, uno de los profesionales responsables de la compañía FIES Group, centro de formación con más de 20 años de experiencia, que desarrolla su actividad en el ámbito de las emergencias, la prevención y la salud.

Mantener distancia de seguridad

"El distanciamiento social es la medida más efectiva para frenar el avance de la pandemia. Por lo tanto, es muy importante en los supermercados mantener una distancia de seguridad, de al menos un metro y medio de separación con el resto de consumidores. En el caso de los pequeños comercios, es imprescindible entrar de uno en uno y esperar el turno a la puerta, para evitar aglomeraciones en el interior del establecimiento", señala Galán.

Evitar utilizar carritos o cestas

"Cuando salimos de casa, es importante tomar nuestras propias bolsas, ya que los carritos y las cestas de los supermercados les han tocado mucha gente, y aunque los establecimientos están adoptando medidas de desinfección, pueden ser un foco claro de contagio", afirma Antoni Albiach, uno de los profesionales sanitarios de FIES Group, que recomienda "utilizar guantes para elegir las frutas y hortalizas ya que estos productos que añadimos a nuestra bolsa de la compra han pasado por varias manos antes. En cuanto los envases, no estamos obligados a utilizar guantes, pero debemos tener cuidado de no tocar la cara sin habernos lavado las manos".

Pagar con tarjeta

"En el momento de hacer el pago, es recomendable evitar el dinero en efectivo ya que el coronavirus se mantiene en el papel y en el cobre. El más adecuado es utilizar la tarjeta de crédito o pagar a través del teléfono, de esta manera reduciremos el riesgo de infección, tanto del comprador como del vendedor", señala Albiach, que concluye con la importancia de una buena higiene de manos al llegar al domicilio. "Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a casa, es lavarnos las manos. Posteriormente, cuando hayamos guardado todos los productos, tenemos que volver a lavarnos las manos. Finalmente, es aconsejable desinfectar con agua y lejía las superficies donde hayan sido colocadas las bolsas".

Sobre FIES Group

Es una empresa con más de 20 años de trayectoria profesional como servicio docente e implementación de programas de cardioprotección. Como centro de formación reconocido y homologado, desarrolla su actividad formativa en el ámbito de las emergencias, la prevención y la seguridad.

