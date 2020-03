9 playlists de 2btube para ver durante la cuarentena y hacer frente al encierro en casa

La convivencia es complicada y ahora, con la prohibición de salir de casa, más que nunca. 2btube, empresa española referente en gestión y producción de canales de YouTube, recomienda contenido para que sea todo más llevadero. Arte, deporte, comedia, libros, películas…la selección ofrece más de 100 vídeos que ver en YouTube a cualquier hora El Gobierno, las distintas comunidades y todos los personajes públicos del país lanzan el mismo mensaje: “quédate en casa”. Está claro que es la única opción para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, pero ¿quién dijo que el encierro fuese fácil?

Las situaciones a las que enfrentarse tanto tiempo encerrados en casa son totalmente nuevas y lo mejor es saber cómo superarlas. 2btube, grupo de medios especializado en conectar con el público joven, conoce de memoria miles y millones de minutos de contenido en YouTube, una de las plataformas estrella de contenido a demanda. Su equipo ha seleccionado los mejores vídeos para que cada posible problema doméstico se supere con un contenido diferente. A continuación, algunas de las situaciones más comunes de estos días según 2btube junto con una propuesta de playlists para superarlas y, a la vez, pasar el rato entretenidos:

Para el que se sube por las paredes en casa: ¡es hora de hacer deporte!, ¡o de buscar técnicas de relajación! 2btube descubre vídeos con ejercicios para practicar en esta playlist.

¿Cómo entretener a los niños? ¡2btube descubre estos canales pensados especialmente para los más pequeños de la casa! En esta playlist, hay actividades y vídeos con los que entretener a los niños.

¡Para aprovechar el tiempo en casa! Practicar ese maquillaje para el que nunca hay tiempo, organizar la ropa de la semana, redecorar la casa, hacer esa receta que tanto tiempo lleva esperando u organizar las finanzas… todo en esta playlist.

¿Cuarentena sin eventos deportivos? Vale, no hay eventos deportivos, pero eso no significa que no se pueda disfrutar del mejor contenido de deporte y motor con esta selección.

¡Para sacar el lado más artista! Para despertar la mente, 2btube reúne estos vídeos sobre creatividad para explorar nuevas vías de creación. Mejorar Instagram, empezar a dibujar, escribir un poema, aprender a tocar la guitarra…

Lo mejor para pasar el rato es echarse unas buenas risas... Reírse de todo y con todo. ¡No hay nada que unas buenas risas no puedan curar! Aquí una selección de vídeos para sacar una sonrisa en estos días inciertos.

La música siempre anima. 2btube descubre en esta selección nuevos grupos, artistas emergentes… para ¡añadir a la playlist personal diaria!

Las mejores historias para evadir la mente.Ojo a esta playlist con recomendaciones de libros, series o vídeos sobre viajes para dejar volar la imaginación y llegar a nuevos mundos.

¿Dónde quedó aquello de “nos echamos un vicio”? Volver a jugar o divertirse con el mundo de los videojuegos... Los mejores trucos y los vídeos más divertidos están en esta playlist de YouTube creada por 2btube.