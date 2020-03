Millones de "fitners" deciden seguir canales virtuales de deporte tras el COVID-19 Comunicae

jueves, 19 de marzo de 2020, 14:44 h (CET) El COVID-19 paraliza toda Europa y, por ende, el deporte del Viejo Continente, pero los deportistas profesionales y de vocación se resisten a estar parados y ponen en marcha múltiples planes de entrenamientos en sus casas Son millones de personas a nivel global los que han decido acogerse a series de entrenamiento y ejercicios físicos en casa debido a la situación actual en que el Coronavirus impide que los practicantes del deporte y fitness puedan acceder a su rutina habitual y es que, a pesar de todo, el verano se acerca y el interés por lucir un cuerpo perfecto va en aumento. Realizar una dieta equilibrada y una rutina de ejercicio semanal son factores importantes para conseguir un cuerpo y una mente sanos. Pero en algunos casos no es suficiente ya que el paso del tiempo no perdona y cada vez resulta más complicado lucir una figura sin imperfecciones. A lo largo de los años, han ido surgiendo nuevas técnicas estéticas que permiten frenar el envejecimiento de la piel.

La mesoterapia es una de ellas. Se trata de una técnica de medicina alternativa basada en la aplicación de microinyecciones de una serie de substancias que permiten reducir la celulitis, las arrugas o la flacidez. Puede realizarse tanto en la cara como en el cuerpo y elimina cualquier tipo de imperfección, mejorando la calidad y el aspecto de la piel. También se utiliza como técnica de prevención contra el envejecimiento, consiguiendo una revitalización global.

Puede que se trate de un tratamiento desconocido por muchos, pero cada vez es realizado en un mayor número de centros estéticos. A veces, resulta complicado saber cual es el centro más cercano que ofrece las técnicas o servicios deseados, pero gracias a plataformas online como Tubellezapp https://tubellezapp.com este problema llega a su fin.

Tubellezapp es una web pionera que permite unificar toda la oferta estética en una única plataforma. Permite, además, filtrar por zona o por tipo de tratamiento que se busca en concreto. Cuenta con ofertas de numerosos centros de belleza y estética, centros médico estéticos, entrenadores personales y dietistas entre otros que permite realizar la reserva a través de la web. Ya no hay excusas para lucir un cuerpo perfecto, está tan solo a un click de distancia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.