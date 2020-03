StormGain anuncia su asociación con FPM Global Comunicae

jueves, 19 de marzo de 2020, 13:28 h (CET) La asociación, ya en vigor, sitúa a StormGain entre varias empresas que se gestionan bajo la bandera de FPM Global La plataforma de trading de criptodivisas de vanguardia StormGain ha unido sus fuerzas con la firma de la red de afiliados Financial Partners Marketing Global (fpm.global), con el fin de ofrecer un servicio y apoyo de calidad de gran nivel a sus socios afiliados. La asociación, que ya está en vigor, sitúa a StormGain entre varias empresas que se gestionan bajo la bandera de FPM Global.

StormGain – cripto trading de grandes beneficios

Con el objetivo de hacer que el trading de criptodivisas sea más simple y más rentable para todos, StormGain ofrece una plataforma puntera para el trading, a través de contratos de futuros de criptodivisas. Disponible en la web o en aplicación para móviles con una interfaz fácil de usar, StormGain permite a los clientes operar con los pares de criptodivisas más populares con un multiplicador de hasta 200x. Otras características notables de la plataforma StormGain son los SWAPs gratuitos para las operaciones diarias, las comisiones y tasas bajas y transparentes y el soporte al cliente 24/7.

FPM Global se enorgullece de asociarse con StormGain

FPM Global es una compañía de afiliados, con larga experiencia, especializada en la creación de soluciones para empresas del sector financiero. A través de FPM Global, los socios pueden esperar prosperar tanto en la esfera cripto como en el amplio mundo de las finanzas.

FPM Global utilizará su experiencia para dirigir las operaciones y la gestión de los programas de afiliación de StormGain. Los actuales afiliados de StormGain ya han sido informados de la asociación, mientras que sus credenciales y contratos con StormGain permanecen sin cambios.

Tanto StormGain como FPM Global han dado la bienvenida a los socios afiliados existentes y ofrecen sus servicios de alto nivel a cualquier cliente interesado. Puede encontrar todos los detalles sobre el programa de afiliación de StormGain aquí y Financial Marketing Partners Global aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.