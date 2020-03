La crisis del coronavirus saca a la luz la creciente madurez financiera de los pequeños inversores españoles Comunicae

jueves, 19 de marzo de 2020, 12:48 h (CET) El 42% de los clientes de Micappital ha aumentado sus inversiones en las últimas semanas y el resto no ha tocado sus carteras, frente a épocas en la que el miedo a perder su dinero llevaba a muchos usuarios a desinvertir La actual crisis financiera provocada por el coronavirus, con los mercados en caída libre (el IBEX 35 ya acumula pérdidas del 36% en lo que va de año), está permitiendo demostrar que los pequeños inversores españoles van poco a poco mejorando su cultura financiera y adoptando las decisiones acertadas en materia de inversión. Así lo asegura Micappital, fintech española especializada en diseñar planes de ahorro e inversión a medida para pequeños y medianos ahorradores, quien ha detectado un notable incremento de las aportaciones de sus clientes en las últimas semanas.

“Hasta ahora lo más frecuente era que los inversores, a la vista de la caída de los mercados, se dejaran llevar por lo emocional y decidieran desinvertir por miedo a perder su dinero, cuando lo inteligente es hacer justo lo contrario: aprovechar la fase bajista para aumentar nuestra cartera, comprando más barato, y prepararnos para cuando el ciclo vuelva a ser de subida. Sin embargo, estamos comprobando con satisfacción que nuestros clientes, gracias a nuestro asesoramiento continuado, están interiorizando esta máxima del mercado de inversión y, en lugar de desinvertir, estos días están realizando nuevas aportaciones a sus carteras”, explica Miguel Camiña, CEO y cofundador de Micappital.

El 42% de los cerca de 900 clientes de esta fintech ha decidido aumentar sus inversiones en las últimas dos semanas, realizando aportaciones escalonadas semanales, siguiendo las indicaciones de la compañía. El resto ha mantenido sus inversiones sin hacer ninguna modificación, y tan sólo tres usuarios han tomado la decisión de retirar su capital del mercado de inversión, preocupados por su patrimonio. En cuanto al perfil de fondos en los que están invirtiendo, se trata de aquellos con mayor nivel de riesgo, los más agresivos, que son los que han sufrido las mayores pérdidas y se encuentran a un precio más bajo.

Para Micappital, estos datos revelan el importante papel que están desempeñando en la sociedad actual los nuevos agentes de asesoramiento financiero: “La tecnología aplicada a las finanzas ha democratizado el mercado de inversión, y hoy día cualquier persona con un pequeño patrimonio puede tener acceso a un servicio de asesoramiento personalizado que le ayude a tomar las decisiones correctas respecto a su cartera, algo a lo que antes sólo podían aspirar las grandes fortunas. Fintechs como nosotros estamos contribuyendo a mejorar la cultura financiera de la sociedad española”, sostiene Camiña.

Asesoramiento personalizado con buenos resultados

La compañía es uno de los pocos asesores financieros independientes que existen en el país. Actúa recomendando a sus clientes los mejores fondos para invertir sin salir de su banco y acompañándoles en el recorrido hacia su objetivo de inversión. Para ello, combina los conocimientos de profesionales expertos con una plataforma tecnológica robotizada, proporcionando un servicio similar al de la banca privada, desde una cantidad mínima de 1.000 euros.

Tras cerrar 2019 (un año muy positivo para los mercados) con un patrimonio invertido de más de 18 millones de euros y una rentabilidad media del +12,7% (que se tradujo en una rentabilidad total de 1,7 millones de euros), y con una fase recesiva en perspectiva, la fintech mantenía desde el mes de diciembre una estrategia moderada, más conservadora, recomendando a sus clientes no aumentar sus inversiones y bajando el nivel de riesgo de sus carteras.

“Esto ha hecho que, ante la actual situación de caída, nuestros clientes hayan estado más protegidos y sus pérdidas hayan tenido porcentajes notablemente inferiores a los de las bolsas, lo que, junto con las nuevas inversiones con mayor nivel de riesgo, les ayudará a recuperarse con más rapidez que la media del mercado”, apunta el cofundador de Micappital, quien no descarta que el pánico en los mercados se mantenga durante algunas semanas más.

