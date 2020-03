Servicio de ayuda a los que ayudan de Centraldereservas.com

Ayudando a los que ayudan, ayudamos a todos. Centraldereservas.com lanza un teléfono gratuito y viajes a precio de coste para ayudar a las personas que trabajan asistiendo a los demás Ayudando a los que ayudan frente al COVID-19.

Ante la complicada situación actual a causa del covid-19, la agencia de viajes online Centraldereservas.com se ha propuesto facilitar al máximo las reservas a todas aquellas personas a las que les sea imprescindible viajar en estos días para asistir a los demás ofreciendo reservas a precio de coste y un teléfono gratuito especial de ayuda en sus viajes.

Hay personas que tienen que viajar para ayudar a otros y tienen que desplazarse y dormir en algún lugar. Estos días, con la reducción de transporte público y el cierre de hoteles, es difícil encontrar una solución. Desde Centraldereservas.com han creado este servicio para ayudar a todos los que nos ayudan en lo que ellos son expertos: alojamiento y viajes. Para ello, han habilitado una extensión en el teléfono 976 301 523.

Personal sanitario que viaja de un lado a otro o que no va a dormir a casa, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ayudan a controlar el orden y la seguridad, familiares de enfermos que tienen que desplazarse, transportistas, empresas de servicios que proveen de distintos productos, alimentos y medicinas, etc.

Todos ellos tendrán a partir de hoy en Centraldereservas.com a todo un equipo humano destinado a ayudarles en lo que necesiten y precios de coste en todos los viajes que se vean obligados a realizar en su trabajo y dedicación ayudando a los demás. “Es tiempo de ayudarnos unos a otros” aseguran desde Centraldereservas.com, y también en su web, las reservas online que se hagan durante las próximas semanas, si el viaje es para ayudar a otras personas, serán a precio de coste.

Todas las personas que estos días no pueden quedarse en su casa porque trabajan para ayudar, merecen al menos tener este tipo de servicios de ayuda. Toda la experiencia de 20 años en el sector de viajes al servicio de los que más lo necesitan, los que tienen que viajar porque trabajan para ayudar.

Una bonita iniciativa que suma esta empresa puntera del sector turístico a otras acciones que ya había implantado para sus clientes, como la flexibilidad en las cancelaciones, todo tipo de información, consejos y recomendaciones de viaje frente al Coronavirus en su web, o el refuerzo de sus horarios y equipo de atención al cliente para resolver todas las peticiones de sus clientes (eso sí, teletrabajando todo el equipo al 100%).

Estos días se está viviendo una situación excepcional, de una dimensión e impacto nunca vistos. En este contexto, que empresas que viven del turismo recomienden no viajar de forma directa y destacada en su página web, como lo hace estos días Centraldereservas.com, son gestos que demuestran que unidos será posible vencer este virus que ha paralizado temporalmente nuestras vidas y que tanta colaboración y responsabilidad ciudadana como esta necesita. “La seguridad y salud de nuestros clientes y de nuestro equipo, es nuestra prioridad". Por eso, recomiendan no viajar en este momento si no es imprescindible. “Ya habrá tiempo de viajar cuando todo esto pase" aseguran desde Centraldereservas.com.

"Creatividad, colaboración, información y transparencia, que demuestran que todos podemos poner nuestro granito de arena para combatir al Covid-19".

Profesionalidad y servicio a disposición de la sociedad.

#Quedateencasa #ayudandoalosqueayudan

Sobre Centraldereservas.com

Centraldereservas.com es el mayor portal español de reserva de alojamiento y viajes online que ofrece al usuario más de 2.000.000 de alojamientos y 175.000 vuelos disponibles en todo el mundo. La empresa con 20 años de andadura basa su éxito en un sistema de reservas muy sencillo para el cliente, una amplia oferta de alojamientos, una cuidadísima atención al cliente y una inversión continua en I+D+i.

Además de reservas de alojamiento y vuelos, también ofrece servicios extra como forfaits, accesos a parques temáticos, traslados, excursiones, visitas guiadas, paquetes vacacionales etc.

La sede de la compañía está situada en Aínsa, un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca donde nació y además dispone de otras dos oficinas en la ciudad de Zaragoza. Centraldereservas.com está formado por un equipo de personas que garantizan la mejor atención antes, durante y después de la reserva para que los clientes disfruten de su viaje y no tengan que preocuparse de nada más.

Más de 20 años de experiencia en el sector avalan la trayectoria de esta empresa de viajes que nació en una población rural, da empleo a más de 100 personas y que ha conseguido combinar la atención al cliente directa y cercana con la innovación tecnológica constante además de haber sabido adaptarse a todos los cambios del entorno y del sector durante estos años.

Para ampliar información o concertar entrevistas:

Para ampliar información o concertar entrevistas durante estos días, ruegan contactar con ellos en este email y no en el teléfono de ayuda indicado para no saturar la línea.

Se pondrán en contacto lo antes posible.

comunicacion@centraldereservas.com