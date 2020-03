Bye Bye Sugar, pastelería sin azúcar para quienes no toleran o no quieren este ingrediente en su vida Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 13:32 h (CET) Bye Bye Sugar es la pastelería sin azúcar de éxito de Madrid para aquellos que no pueden o no quieren tomar azúcar. Tartas de celebraciones, pasteles, cookies, bombones, pastas, palmeritas, brownies y mucho más… Bye Bye Sugar es la pastelería sin azúcar que nace como respuesta a una necesidad de una madre que durante el embarazo tuvo diabetes gestacional, y a raíz de ello comenzó a hacer tartas sin azúcar. Toda una demostración de que se pueden hacer dulces sin azúcares añadidos haciendo uso artesanalmente de los edulcorantes naturales que ofrece la naturaleza.

Bye Bye Sugar cuenta con 7 años de vida en los que miles de madrileños han podido disfrutar de todo tipo de tartas y pasteles sin azúcar para el día a día o para sus celebraciones.

En esta pastelería sin azúcar se puede encontrar desde tartas hasta pasteles pasando por todo tipo de chocolates, galletas, bizcochos, cookies, pastas o brownies. Un catálogo de más de 50 variedades para poder degustar en el establecimiento, llevar a casa o encargar para cualquier tipo de celebración o evento. Porque cada vez más gente prefiere una alimentación libre de azúcares añadidos.

La premisa de Bye Bye Sugar es la de elaborar un producto sano y artesanal que pueda disfrutar cualquier tipo de cliente que no puedan o no quieran tomar azúcares añadidos. Además, se mantiene el mismo sabor sin conservantes ni colorantes.

Uxúe Ceanuri es la dueña y directora de Bye Bye Sugar y explica, “Por la pastelería no sólo pasan clientes con problemas de salud alimentaria o intolerantes al azúcar. Cada día se acercan más un perfil de clientes que buscan en su alimentación diaria huir de los azúcares. Son personas que quieren evitar a toda costa el azúcar en su alimentación. Cada vez más la sociedad está concienciada con los hábitos de alimentación saludables”.

Celebraciones sin azúcar

Pero además de poder ir a comprar pasteles o postres para el día a día, en Bye Bye Sugar están especializados en celebraciones libre de azúcar. Se trata de una modalidad de evento cada vez más común entre las personas que quieren desterrar el azúcar de sus vidas y de las de sus hijos.

“Cada vez es más cotidiano recibir en tienda a madres que quieren organizar una mesa dulce con pasteles, chocolates y cookies pero sin azúcar para sus hijos e hijas. Otro tipo de clientes que se reciben son los que quieren preparar un cumpleaños o una comunión, pero buscan un tipo de producto concreto, en este caso concienciado libre de azúcar para los más pequeños”, explica Uxúe.

Bye Bye Sugar cuenta con un obrador propio y una maestra artesanal que prepara todos los productos libres de azúcares. Sus productos son aptos para diabéticos.

La pastelería se encuentra en Madrid en la Avenida Alfonso XIII 37 aunque hace envíos a domicilio, por pedido telefónico y además cuenta con una sala para comensales.

