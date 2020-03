Tecnología de asistencia remota permite reajustar los audífonos, en cualquier lugar, en cualquier momento

Servicios como GN Online Services permiten a los profesionales de la audición atender a sus pacientes en la distancia En el año 2018, Grupo GN puso a disposición de los profesionales de la audición un servicio de ajustes en remoto mediante el que pueden atender a sus pacientes en la distancia. Después de dos años de experiencia de uso, el servicio ha aportado toda la flexibilidad y capacidad de adaptación que hoy permite el uso de la tecnología y de la telemedicina a decenas de miles de pacientes en todo el mundo.

Así, la tecnología GN Online Services permite a los profesionales de la Audiología realizar ajustes en los audífonos de sus pacientes, bien para que la ecualización y amplificación encaje a la perfección con su entorno sonoro real y cambiante, o bien para afinar la primera adaptación de la ayuda auditiva una vez que el usuario se encuentra con el sonido real de su día a día.

Uno de los colectivos más beneficiados por esta asistencia remota es el de los mayores, la franja de edad en la que se encuentran la gran mayoría de los usuarios de ayuda auditiva. Si el paciente necesita un ajuste de sus audífonos para oír mejor en su entorno real, basta con que ellos mismos, o sus cuidadores, hagan la solicitud al gabinete auditivo vía app. La actualización se incorpora de manera instantánea desde el móvil, con la opción, además, de ser aceptada o no por el paciente una vez que la prueba.

Y, aunque en estos días no lo parezca, se vive en un mundo ruidoso. La edad a la que llega la hipoacusia no hace más que descender. Por ejemplo, el uso abusivo de auriculares hace perder facultades auditivas antes de tiempo. Pese a padecer pérdida auditiva, muchos jóvenes no ven atractivo el uso de audífono. Sin embargo, la posibilidad de ser atendidos en cualquier parte del mundo, a través de su móvil, junto a la condición de la ayuda auditiva de hoy de ser un wearable más, son argumentos como para plantearse oír todo lo bien que puede oír.

El sistema GN Online Services trabaja en conjunto con un software de adaptación. Juntos, proporcionan un cuidado extra. Con la función de calificación de satisfacción por parte del usuario, el audiólogo puede saber de forma rápida si el paciente está contento con la nueva configuración o si precisa un mayor seguimiento de la adaptación.

Las encuestas de satisfacción de uso llevadas a cabo por GN muestran que el 83% de los usuarios de GN Online Services aseguran que "es fácil solicitar ayuda en la aplicación”; el 89% de los usuarios de GN Online Services confirman que "es fácil aplicar las nuevas configuraciones desde la aplicación", mientras que el 77% de los usuarios de GN Online Services afirma que "la nueva configuración mejoró mi experiencia auditiva".

La aplicación se puede descargar en:

Apple Store : https://apple.co/39OGAHc

y en Google Play: https://bit.ly/2Wbjo1W