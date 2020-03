Storyous: iniciativas para que los restaurantes puedan seguir atendiendo a sus clientes Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 13:16 h (CET) Por un lado, han puesto a disposición de los usuarios un mapa con los distintos restaurantes que ofrecen comida a domicilio. La compañía está trabajando en una aplicación de comida preparada, tanto para Android como para IOS, para que los restaurantes asociados puedan informar a sus clientes de la existencia de esta posibilidad Storyous, el sistema TPV especialmente diseñado para hostelería, está trabajando sin descanso en distintas vías de colaboración para ofrecer cobertura y ayudar así lo máximo posible al sector de la hostelería y la restauración, como consecuencia de las medidas tomadas para la prevención del COVID-19

Mapa de restauración

Por este motivo, y para que los clientes sigan disfrutando de los placeres de la gastronomía sin salir de casa, Storyous ha creado un mapa donde los usuarios podrán encontrar distintos negocios que seguirán trabajando, durante estos días de confinamiento, a través del método delivery o take away

Los diferentes establecimientos se pueden consultar en este link: https://bit.ly/2QiyM8I

Además, la cuenta de Storyous España en Instagram @storyous_es está dando difusión a todos sus clientes que están funcionando con delivery a través de sus Stories e invitando a cualquier negocio de hostelería a compartir sus publicaciones de comida a domicilio. De esta manera, el alcance por redes sociales aumenta y los hosteleros cuentan con más apoyo para llegar a más usuarios.

No solo los negocios podrán sumarse a esta iniciativa; igualmente, si a cualquier particular le gustaría ver su restaurante favorito en dicho mapa, siempre y cuando ofrezca servicio de delivery, podrá ponerse en contacto con Storyous, a través de sus redes, y será incluido en dicho listado.

App de Takeaway

Asimismo, Storyous está trabajando para poner en marcha su propia aplicación Takeaway para ordenar y pagar los pedidos a través de Storyous. Con esta aplicación, crucial para este sector en estos tiempo, los restaurantes podrán continuar dando el servicio al consumidor final

La aplicación estará disponible tanto para Android como para IOS, y, más adelante, los clientes de Storyous podrán añadir un botón a su menú en sus website -widget-para facilitar aún más el trabajo.

Al abrir dicha aplicación, aparecerán los distintos restaurantes adheridos a este sistema, y cualquier usuario podrá, con un simple click, acceder a detalles tales como: la descripción del establecimiento, los menús, la dirección, el horario de apertura...

Los clientes podrán pedir lo que deseen y seleccionar la hora de entrega. En ese instante, a través Storyous POS system, la comanda “aparecerá” directamente en la cocina del restaurante seleccionado.

Comida a domicilio y TakeAway

Para que los clientes no varíen en exceso sus hábitos de ocio gastronómico, siempre sin salir de casa y siendo respetuosos con las normas impuestas por el gobierno, la comida a domicilio es la solución para que los negocios de restauración sigan funcionando y no se resientan en exceso del impacto que sobre la economía tendrá esta situación.

Unión del sector restauración

La idea es conseguir así la difusión del mayor número de negocios de restauración y hostelería posible, provocando una unión del sector que permitirá así que juntos se supere de la mejor forma posible este momento.

Dadas las medidas tomadas por el Gobierno, se estima una caída del 50% en las ventas en el sector, pero puede minimizarse si se ponen en marcha servicios o iniciativas de comida online.

En solo unos días, el sistema POS se ampliará a la posibilidad de solicitar la comida por Internet con los restaurantes asociados a Storyous, los clientes pagarán con tarjeta y solo tendrán que recogerla o esperar a que el repartidor la entregue, afirma Igor Třeslín, CEO de Storyous. De este modo desde Storyous se aportará todo lo posible para ayudar a los restaurantes en esta situación difícil.

Sobre Storyous

Storyous, es un sistema TPV especialmente diseñado para hostelería, basado en un software de gestión integral del negocio y en un hardware de estético diseño. Presente desde hace 5 años en República Checa, Polonia, Hungría o España, Storyous ayuda al éxito de más de 3.000 establecimientos de restauración. Su sistema destaca por hacer más fácil la vida de propietarios y empleados, basándose en el fácil manejo del día a día y en una atención personalizada. Sus funciones van desde la rápida toma de comandas hasta el acceso a todas las estadísticas del local, pasando por la gestión de almacén, pedidos, ingredientes o facturas. Con su TPV se puede tener un control total del negocio y mejorar la relación con clientes o proveedores. Sus integraciones con otras plataformas de delivery, stock o empleados facilitan el trabajo diario y todos sus datos se pueden consultar en cualquier momento desde cualquier dispositivo.

