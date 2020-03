MARGen: El coronavirus no debe frenar la reproducción asistida, pero sí retrasar el embarazo

Para algunas mujeres en una fase tardía de su vida reproductiva, la pérdida de un solo mes puede conllevar una bajada importante de la posibilidad de tener un hijo utilizando sus propios óvulos. La solución es avanzar en la FIV y congelar los embriones para utilizarlos cuando se supere esta crisis El riesgo potencial para el futuro niño, que puede representar la infección con el coronavirus Covid-19 en una mujer embarazada, aconseja retrasar los embarazos en los tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV). Sin embargo, en los casos de parejas con una baja fertilidad, que podría reducirse aún más con este aplazamiento, la mejor opción es congelar los embriones.



Recientemente el doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MARGen de Granada, alertaba de los riegos de contagio por el Covid-19 en el caso de las mujeres embarazadas y sus posibles consecuencias en la salud de los futuro niños. Sin embargo, según el científico granadino, una transferencia diferida de los embriones en el futuro estaría libre de riesgo.



“Para algunas mujeres en una fase tardía de su vida reproductiva -comenta el doctor Tesarik-, la pérdida de un solo mes puede conllevar una bajada importante de la posibilidad de tener un hijo utilizando sus propios óvulos. La solución es avanzar en la FIV y congelar los embriones para utilizarlos cuando superemos esta crisis. Además, los embriones congelados tienen una mejor capacidad de generar un embarazo que los frescos y representan una opción mejor a la congelación de óvulos”. Según Jan Tesarik, “al drama humano de una fertilidad frágil no podemos añadir un aplazamiento sine die que, en muchos casos, supone renunciar a una última oportunidad”.



Un estudio reciente (Referencia 1), publicado en la revista Lancet, señala una probabilidad más elevada de éxito después de transferir embriones congelados, en comparación con la transferencia de embriones frescos, probablemente debido al deterioro de la receptividad uterina provocada por la estimulación hormonal en tentativas con embriones frescos.



Las recomendaciones del doctor Tesarik coinciden con las emitidas por la Sociedad Europea de Reproducción Asistida y Embriología (ESHRE) (Referencia 2) y por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) (Referencia 3). Ambas organizaciones recomiendan evitar estar embarazadas a “todas pacientes infértiles que consideran o planifican un tratamiento, incluso si no cumplen con los criterios de la infección con Covid-19. Para las mujeres en curso de tratamiento se recomienda posponer el embarazo mediante congelación de los embriones para realizar su transferencia uterina más tarde”. Esta recomendación, resulta tranquilizadora porque deja abierta la vía a las mujeres infértiles para realizar su tratamiento y alcanzar un embarazo posteriormente.



El doctor Tesarik ha publicado recientemente, en la revista Obstetrics and Gynecology International Journal, un caso de embarazo evolutivo, alcanzado en una mujer con menopausia completa con sus propios óvulos (Referencia 4), utilizando un conjunto de medidas (Referencia 5) denominado “CARE” (Customised Assisted Reproduction Enhancement). Sin embargo, comenta el científico, “se trata de un caso extremamente raro y es mejor realizar los tratamientos de la reproducción asistida antes de alcanzar esos extremos. El coronavirus, por muy malo que sea, no debe frenar nuestros esfuerzos para permitir ser madres a las mujeres en situaciones difíciles.”

