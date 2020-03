Emcesa asegura el aprovisionamiento de sus clientes durante la cuarentena con motivo del COVID-19 Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 12:00 h (CET) Embutidos del Centro, Sociedad Anónima mantiene su actividad y continúa con la elaboración de productos para toda España Embutidos del Centro. S.A. (Emcesa), empresa especializada en la elaboración de productos cárnicos ubicada en Madrid, hace frente a la situación en la que se encuentra el país por el COVID-19. Emcesa ha incrementado su actividad productiva para tratar de dar respuesta al máximo número de pedidos que está teniendo en las últimas horas. Su objetivo es abastecer las tiendas y supermercados de toda España donde habitualmente distribuye sus productos.

En la actualidad, Emcesa cuenta con una amplia red de puntos de venta en los principales distribuidores alimentarios. Esto le permite llegar a miles de hogares en toda España con los productos más demandados estos días, siempre bajo el lema que rige el día a día de esta empresa, “La Máxima Calidad en su Mesa”.

Según Javier Mancebo, Director General de Emcesa: “La empresa está extremando las precauciones y evitando los riesgos que pudiera haber en la planta para asegurar que sus empleados, los proveedores y transportistas corran el mínimo riesgo de contagio en el desarrollo de su actividad habitual”.

Los productos de Emcesa más demandados estos días por los consumidores son: adobados, sajonias y picadas. La empresa continúa su rutina de producción, en su planta de Casarrubios del Monte (Toledo) durante los últimos días, y seguirá haciéndolo en las próximas semanas para asegurar la cadena de suministro de sus clientes.

Para Mancebo “la labor que está desarrollando la industria alimentaria en general, y también los agricultores y ganaderos, es primordial para poder abastecer de alimentos a los ciudadanos de todas las ciudades de España donde Emcesa comercializa habitualmente sus productos”, ha recalcado.

El sector agroalimentario, que tiene un papel básico en la economía española, siempre ha estado a la altura de las circunstancias y en esta ocasión no puede ser de otra manera y por ello va a tratar de continuar abasteciendo los puntos de venta autorizados, con alimentos de primera necesidad como son los productos cárnicos, que permitan a los ciudadanos alimentarse en sus domicilios durante el periódo de confinamiento.

Asimismo, Emcesa no quiere dejar pasar la ocasión de animar a los ciudadanos a que respeten la obligación de confinamiento, movimiento que se ha denominado en Twitter y otras redes sociales, #yomequedoencasa. Además, desea agradecer al personal sanitario el trabajo que están realizando en los hospitales y también a los empleados de las tiendas de alimentación que están trabajando de cara al público, exponiendo su salud cada día de trabajo.

Por último, Emcesa, como muchas empresas del sector alimentario, va a notificar a las autoridades competentes del material que tiene disponible y que puede ser de utilidad en los hospitales. De esta manera Emcesa quiere aportar su granito de arena para ayudar a los profesionales sanitarios que están dándolo todo estos días por la sociedad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.