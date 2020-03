Mejor forma de recuperar archivos borrados en windows y Android - Recuperar-fotos-archivos.com Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 09:20 h (CET) Cualquier persona puede entrar en pánico al ver que a borrado fotos o vídeos de aquellos recuerdos que no de quiere perder. Por aquí están las mejores formas para recuperar esos archivos tan preciados Antes de nada, no hay entrar en pánico, no está todo perdido. Por Internet existen muchas webs que pueden ser un poco caóticas. Una de las mejores webs de recuperación de archivos es Recuperar-fotos-archivos.com.

Antes de proceder con la recuperación de fotos, vídeos o documentos:

- No crear nuevos datos o de tomar más fotos para no sobrescribir las que quieres recuperar.

- Haga la recuperación de los archivos borrados lo antes posible.

- La mejor forma de recuperar los archivos eliminados es con un PC, porque si instalar una app de recuperación de datos en su movil puede sobrescribir los archivos que desea recuperar.

Nadie puede garantizar que su archivo borrado accidentalmente pueda recuperarse, pero hay muchas posibilidades de que lo sea, especialmente si no ha pasado demasiado tiempo desde que se eliminó.

La única forma en que el archivo que desea recuperar desaparece por completo es si se sobrescribe el mismo espacio físico que ocupaba en la unidad. Por lo tanto, no haga nada que pueda hacer que eso suceda.

Cómo recuperar archivos borrados

El equipo de Recuperar-fotos-archivos.com ha seleccionado el mejor software de recuperación de datos que le permitirá recuperar sus archivos, tanto en el disco duro de su PC, como en un disco duro externo, memorias USB e incluso una tarjeta de memoria. Visítalos para que sea más fácil el recuperar archivos borrados de Android o Windows.

Con un software adecuado, es posible admitir los diferentes tipos de medios utilizados comúnmente en el entorno doméstico o profesional. Hay discos duros electromagnéticos, pero también se admiten SSD, es decir, unidades flash. En Windows, los formatos FAT, FAT16, FAT32 y NTFS son los más comunes, pero también existe el formato exFAT que se refiere a los medios extraíbles.

