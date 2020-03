Más de 15.000 alumnos de FP recibirán formación IT online durante el confinamiento Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 09:21 h (CET) Durante los dos primeros días de Estado de Alarma más de 2.000 alumnos de toda España se han unido a BecasOW para formarse en tecnología. Programación, Cloud Computing y Ciberseguridad son las temáticas más demandadas por los alumnos de FP.Openwebinars, que lleva impartidas más de medio millón de horas de formación online, ofrece consejos a aquellas empresas y profesores que quieran hacer virtual la formación presencial El cierre de centros educativos por la pandemia del coronavirus ha traído muchos quebraderos de cabeza a los profesores y órganos directivos de estos. Qué hacer con los alumnos mientras esta circunstancia se mantiene es la gran preocupación. Los centros de Formación Profesional y Universidad con estudios relacionados con informática han ampliado la utilización de una solución que ya estaban usando, las BecasOW de OpenWebinars, empresa que desde Sevilla imparte formación IT a más de 120.000 profesionales de más de 50 países del mundo.

BecasOW es una acción de responsabilidad social corporativa que OpenWebinars lanzó en octubre de 2018 y con la que ofrecen 10 meses de acceso gratuito a estos alumnos y profesores a la mayor plataforma de formación tecnológica en español del mundo. Desde esa fecha, unas 17.000 personas han disfrutado sus BecasOW, tanto de FP como de Universidad.

En las primeras 48h de activación del Estado de Alarma, han sido más de 2.000 los alumnos de toda España que han solicitado sus BecasOW y se espera que se llegue al menos a 7.000 en los próximos días, según estimaciones de la propia compañía. “Hemos ampliado la capacidad de nuestros servidores de vídeo y revisado toda la infraestructura de la plataforma para que no haya ningún problema con esta avalancha de usuarios. Nos sentimos muy orgullosos de poder aportar nuestra ayuda a la sociedad en estos momentos tan complicados” indica Víctor Humanes, CoFundador de OpenWebinars y Responsable de BecasOW. “La respuesta tanto de profesores como de alumnos está siendo espectacular. Cada día recibimos decenas de mensajes de agradecimiento y apoyo a esta iniciativa. Las BecasOW nacieron con el objetivo de ayudar a que los alumnos tengan la posibilidad de ampliar sus conocimientos en tecnología con temáticas mucho más cercanas a la realidad del mercado laboral, ya que en pocos meses estarán realizando prácticas en una empresa, poniendo a prueba sus conocimientos”.

Miguel Sutil, profesor de DAM del IES Villablanca de Madrid, comenta que “ahora estamos trabajando con Big Data, MongoDB, Blockchain y Hadoop. Las tecnologías que impartimos avanzan muy deprisa y BecasOW nos permite reciclarnos con profesionales experimentados. Los alumnos amplían sus conocimientos de forma libre y a su ritmo”.

Web: https://openwebinars.net/

+info: https://openwebinars.net/nosotros/

Cursos (+250): https://openwebinars.net/cursos/

Imágenes OpenWebinars: http://ow.ly/jBAi50yNXP Nota de prensa completa: https://docs.google.com/document/d/1XpK1NvRtr-cBDKc3i-dL140Fx9oyS7WblUoXcW6spec/edit#

