Precauciones con los microcréditos urgentes (y cómo escoger el que necesitas)

Cuando necesitas dinero extra para pagar una reforma en casa o incluso una boda y no tenemos en nuestra cuenta bancaria el dinero que nos hace falta, una de las acciones más habituales es la de pedir microcréditos urgentes y de esta manera tener algo más de presupuesto para lo que buscamos. Aquí te vamos a hablar de las precauciones que deberás de tener a la hora de escoger el que necesitas en cada momento.



Recomendaciones antes de pedir un microcrédito urgente

Los créditos rápidos pueden ser para muchos un dulce o una golosina que ayuda a disfrutar de un viaje, un nuevo teléfono móvil de última generación o incluso darse cualquier otro capricho, sin embargo, para otras personas, este dulce se puede convertir en un fruto amargo con el que les va a tocar lidiar y todo debido a que no se ha hecho una gestión adecuada.



Cabe destacar que en casos en los que la situación económica de la familia o de la persona solicitante es tremendamente mala, es decir, no se tiene trabajo y el dinero que se tiene ahorrado es escaso y con pocas garantías de que la cosa vaya a cambiar, pedir un microcrédito urgente puede suponer al principio un alivio, ya que ves como tu cuenta bancaria sale de los números rojos para tener bastante más dinero, sin embargo, no hay que olvidar que este dinero se deberá de devolver y en algunos casos con intereses por lo que si no se llega a lograr pagar las cuotas de los préstamos, estamos ante otra deuda que puede ser fatídica según las condiciones del contrato que se ha llegado a firmar.



Uno de los principales problemas que se tienen a la hora de pagar o ponerse al día con un crédito solicitado es que si no pagas puntualmente correrás el riesgo de entrar en la lista de morosos y si esto ocurre incluso habiendo estado ya dentro del susodicho listado, ya no te será concedido ningún tipo de préstamo en mucho tiempo, a pesar incluso de que tengas trabajo, nómina y solvencia.



Para informarnos de todos los detalles referentes a los microcréditos y al dinero urgente hemos solicitado el asesoramiento de los profesionales del portal Prestamistas.es los cuales nos aconsejan que en todo momento leamos bien las condiciones y requisitos que se deben de cumplir para obtener un crédito rápido. Bien es cierto que, cuando vemos los anuncios por la tele de entidades financieras lo pintan todo de maravilla y parece que nunca ha sido tan fácil pedir dinero sin la mediación de un banco, sin embargo, muchas de estas compañías guardan condiciones que no son las que dicen o que no las muestran correctamente, por este motivo es esencial que puedas leer en las páginas web todas las exigencias y también la letra pequeña, con la única finalidad de que, en el momento de firmar el acuerdo que tendrás con la entidad financiera, sepas a qué estás accediendo y por lo tanto, tengas todo bajo control, sabiendo que puedes tener riesgos y que has tomado las adecuadas precauciones para el pago de la cuota que tendrás que hacer frente todos los meses.



¿Cómo escoger un microcrédito urgente?

Ahora bien, una vez que sabes que este tipo de transacciones conllevan sus riesgos y has tomado todas y cada una de las precauciones debidas, el siguiente paso será el poder elegir o escoger u préstamo rápido que pueda interesante y que cuente con la menor cantidad de condiciones o requisitos, haciéndotelo mucho más sencillo y fácil que otras.



El primer paso que tendrás que hacer para poder elegir correctamente es mirar el tipo de interés que va a tener, ya que en algunas entidades puede ser muy abusivo y con un alto porcentaje, sin embargo, cuando revisamos a otras empresas, estos intereses son muy bajos o incluso, en alguno de ellos para los primeros microcréditos que solicites son apenas apreciables o no los hay, de esta manera se consigue probar el servicio y si te gusta, volver a repetirlo. Respecto a esto nos encontraremos beneficios incluso comparándolos con los bancos, que en estos casos sí o sí tendrás que pagar unos intereses por el dinero que se te ha prestado y que deberás de devolverlo todos los meses durante dure la cuota.



Como hemos comentado anteriormente, los microcréditos o cualquier formato de préstamo o financiación tiene unas condiciones en el contrato que tienes que leer en todo momento. Bien es cierto que la mayoría de las veces pasamos por alto todo el papeleo y pensamos que el asesor nos ha hablado de todo lo que deberíamos de saber, sin embargo, cuando nos damos cuenta de la realidad, existen puntos que no llegan a estar tan claros o simplemente que suponen un amplio riesgo para nosotros y nuestra tranquilidad económica.



Al igual que con cualquier préstamo que se precie, deberás de tener cuidado en todo momento con los plazos de las cuotas, debiendo de tener en cuenta el día en el que se te cobra puesto que de lo contrario, podrías tener aumentos en los intereses o incluso problemas mayores.



Finalmente hay que saber que toda deuda hay que pagarla, incluso si estamos hablando de un microcrédito urgente por pequeño que sea, por lo que en todo momento deberás de ver las condiciones que puede ocurrir si por un motivo o por otro terminas por no poder pagar la deuda que has contraído con la entidad financiera, puesto que en muchos casos podrás perder ciertos bienes inmuebles o ir al juzgado por impagos.