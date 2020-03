La central CLEAN MASTER anuncia recomendaciones para combatir el Coronavirus Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 08:00 h (CET) La franquicia de tintorerías y lavanderías ecológicas Clean Master ha lanzado varios consejos de lavado textil en contra del CORONAVIRUS La franquicia internacional Clean Master promueve una serie de advertencias entre la población española para el lavado de prendas con motivo del virus.

Estas medidas se orientan a la ayuda y soporte de la prevención del virus y en consonancia con las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública, de esta forma se pretende evitar al máximo o incluso eliminar el virus.

Previamente, se debe tener en cuenta, que la ropa, si está expuesta al virus, puede ser un portador y transmisor de éste, es por ello, que se debe llevar a cabo una serie de medidas para no permitir su propagación, y en consecuencia, el contagio.

Las recomendaciones de la reputada franquicia de lavanderías y tintorerías Clean Master son las siguientes:

Disponer de un cubo con bolsa de plástico en el interior de casa, exclusivo para depositar la ropa. La ropa de vestir, al igual que la ropa de cama, se trasladará con la bolsa hermética, hasta el momento de poder introducirla al interior del bombo, extraerla de la bolsa, evitando el contacto con cualquier superficie exterior, para su lavado. El programa de lavado a utilizar tiene que ser a una temperatura de 60 a 90ºC con jabón o detergente de uso habitual. En caso de no disponer de secadora, tender al sol mínimo dos horas y dejar secar totalmente, para evitar restos de humedad. Actualmente, pese a estar a nivel mundial en Estado de Alarma, los servicios de tintorerías, lavanderías industriales, lavanderías autoservicio y los servicios a domicilio de Clean Master, continúan funcionando con normalidad para aquellos clientes que deseen hacer el proceso de limpieza de sus prendas en sus establecimientos. Además todos los procesos de lavado cuentan con jabones con oxigenantes, y lavado en seco, elemento esencial para la desinfección total de las prendas. También se pone a disposición de los clientes un servicio de desinfección con ozono, y equipos domésticos e industriales para uso en domicilios o empresas.

Para mayor información de los equipos de ozono y servicios de lavado a domicilio contactar desde su web (www.cleanmaster.es y www.cleanmas.com), o al número de atención al cliente +34.93.339.76.25.

Clean Master continúa siendo la empresa referente en el sector de lavanderías y tintorerías con más de 37 establecimientos a nivel mundial.

