Cómo afrontar los malos tiempos con risoterapia

Parece que día tras día las noticias en España no son muy optimistas respecto a la situación del avance del Coronavirus, con la mayoría de los españoles encerrados en casa preocupados por la situación, estresados y con el añadido, en muchos casos, de cómo trabajar y ocuparse de los niños al mismo tiempo. Los expertos de Nutritienda, la empresa online líder en productos de salud y belleza, saben de la importancia que tiene nuestro estado de ánimo en nuestra salud y lo fundamental que es en estos momentos mitigar el estrés y tratar de ser optimistas para llevar de la mejor manera posible estos días. Y para ello, no hay nada mejor que la risoterapia.



¿Sabías que reírse puede ayudar en los malos momentos?

Efectivamente, la risa es un gran aliado para la salud. Su efecto ha sido estudiado desde tiempos insospechados, ya Aristóteles definió la risa como un ejercicio valioso para la salud, Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar la energía negativa, los taoístas tenían la creencia que la salud de una persona era proporcional a las veces que se ríe, incluso en la Edad Media tenían la figura del bufón en las comidas ya que consideraban que la risa facilitaba la digestión a los comensales. Hay muchas teorías al respecto, unas con más base científica que otras, pero lo que está claro es que siempre viene bien. Muchos expertos empezaron a recomendar la risa como ejercicio o método terapéutico como Richard Mulcaster o Robert Burton, ya que se liberan endorfinas, dopamina, adrenalina y serotonina.



Pero, ¿qué son estas hormonas y para qué sirven?

Endorfinas. Son unas sustancias químicas llamadas las “hormonas de la felicidad” que aumentan el estado de ánimo, un nivel bajo de ellas puede producir estados de ánimo depresivos, por lo que tener un nivel adecuado va a potenciar nuestro estado de ánimo, nuestro sistema inmunitario y nos ayudan a combatir el estrés.



Dopamina. Es un neurotransmisor del sistema nervioso central, cuando la dopamina disminuye también lo hacen las endorfinas. Se considera a la dopamina como punto importante para el placer y el bienestar.



Adrenalina. Es una hormona que segrega el cuerpo de manera natural a través de las glándulas suprarrenales, localizadas en la parte superior de los riñones. Su liberación ayuda al cuerpo a enfrentarse a situaciones de alarma y estrés.



Serotonina. La serotonina es a su vez precursora de la melatonina y ambas moléculas son necesarias para conciliar el sueño, conseguir un descanso adecuado y mantener un estado psicológico saludable. La serotonina además favorece la relajación.



La risa está considerada como uno de los mejores remedios naturales que ayuda a mantener, tanto para el bienestar corporal, como el mental. Reír cada día hace la vida más fácil y divertida, pero las carcajadas también son salud y tienen muchos beneficios, Nutritienda ha elaborado una lista de cuáles son las curiosidades más sorprendentes de la risa.



¿Sabias que?

El córtex del cerebro se activa y libera impulsos eléctricos tan solo un segundo después de empezar a reír.



Los niveles de cortisol disminuyen al reírse. El cortisol es la llamada hormona del estrés.



Los adultos se ríen entre 15 y 100 veces al día y los niños más de 300.



Una carcajada activa decenas de músculos de todo el cuerpo.



Las lágrimas que produce la risa limpian e hidratan los ojos.



Cuando uno se ríe descansa la mente ya que no se puede pensar a la vez.



Las carcajadas ayudan a conciliar mejor el sueño.



Con la risa ayudamos a oxigenar mejor nuestro organismo, ya que con la risa respiramos el doble de oxígeno La risa ayuda a mejorar nuestras relaciones sociales y a generar optimismo. ¡Hace felices a los demás y a nosotros mismos!



La risa levanta el ánimo y actúa como un analgésico natural.



La risa refuerza el sistema inmune: aumentan las inmunoglobulinas y los linfocitos.



También contribuye a relativizar la realidad. La mayoría de problemas no son tan graves como parecen si los afrontas con buen humor.



Por último, la risa mejor el autoestima. ¡Reírnos a carcajadas nos hace perder el sentido del ridículo!



Ahora que se tiene más tiempo en casa y más horas de televisión es un buen momento para ver series y películas de humor, leer esos comics que teníamos olvidados en el trastero o probar con la risoterapia, una técnica que consiste en provocamos la risa de forma artificial, el cerebro no es capaz de distinguir la verdadera risa de la provocada y se consiguen los mismos beneficios. Al principio comienza como una risa simulada y acaba siendo una risa real y contagiosa. ¡Ideal para practicar en estos momentos con los niños en casa!



Noelia Suarez, directora de comunicación de Nutritienda, ha dicho: “Ahora que no corren buenos tiempos hay que intentar ser lo más positivos posible, es difícil, pero hay que intentarlo, en malos momentos lo más importante es estar unido y desde Nutritienda queremos lanzar ese mensaje de energía, hay que intentar evadirse, aprovechar a que tenemos tiempo para hablar con familiares y amigos, aunque sea por teléfono, leer libros, ver películas y sobre todo reírse, reírse todo lo que uno pueda para hacer frente a esta crisis, otra cosa no será, pero en este país se saca el humor en el peor momento, esto combinado con una buena alimentación puede hacer que todos estemos más fuerte y pase lo más rápido posible”.