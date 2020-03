Midland activa el canal COVID19 en los canales españoles de su aplicación CB TALK Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 07:01 h (CET) Gracias al nuevo canal, activo las 24 horas del día, los trabajadores que deban salir a la carretera podrán compartir experiencias y la información necesaria relacionada con el nuevo coronavirus Gracias al nuevo canal, activo las 24 horas del día, los trabajadores que deban salir a la carretera podrán compartir experiencias y la información necesaria relacionada con el nuevo coronavirus

Midland, con más de 60 años de experiencia en el mundo de la radiocomunicación, ha habilitado en los canales españoles de la aplicación CB TALK el nuevo canal COVID19, que permite compartir información sobre logística, transportes, medidas y restricciones en las carreteras, o simplemente intercambiar puntos de vista sobre todo lo relacionado con el nuevo coronavirus y el Estado de Alarma en España.

El gobierno ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas en la medida de lo posible, pero también ha garantizado el abastecimiento de alimentos y productos esenciales en todos los comercios.

Transportistas, repartidores, camioneros, etc, se han convertido en imprescindibles en estos días de emergencia. Deben salir a las carreteras para garantizar el abastecimiento a todo el país, con la única compañía de las comunicaciones virtuales. Junto con los radioaficionados, ellos son los usuarios de la aplicación gratuita CB TALK, que imita el funcionamiento de la radio CB tradicional sirviéndose de la red.

Como ya hizo Midland Italia la semana pasada, con gran acogida, Midland España está valorando la posibilidad de ofrecer charlas con especialistas en el nuevo canal, que estará operativo las 24 horas todos los días de la semana.

Hay que aclarar que COVID19 no es un canal oficial de emergencias médicas, sino una vía útil para que los trabajadores en la carretera puedan intercambiar información relevante durante este Estado de Alarma.

CB Talk es una aplicación gratuita disponible para iOS y Android, capaz de simular e integrar la comunicación de radios CB. Puede descargarse desde los siguientes enlaces:

Tienda Apple: bit.ly/CBTalkIOS

Google Play: bit.ly/CBTalkAndroid

