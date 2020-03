SUITAPREST opera con total normalidad Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 16:52 h (CET) Suitaprest está monitorizando la evolución del COVID-19 y llevando a cabo una actualización y adaptación constante de sus políticas según evoluciona la situación En este momento, la prioridad principal es la de mantener la salud de sus clientes, colaboradores y asociados y por ello han adoptado una serie de medidas para continuar ofreciendo sus servicios con la agilidad habitual:

Refuerzo de todas las plataformas informáticas.

Potenciación de canales digitales y recursos online.

Mantenimiento de la operativa habitual con el mismo horario de atención al cliente. Por todo lo anterior, la atención presencial en sus oficinas quedará sustituida por todos los canales a distancia siguiendo las directrices del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y hasta nuevo aviso.

Como resultado de todas estas medidas, está operando con total normalidad para con sus clientes en todos los departamentos y no hay ningún proceso que se haya visto alterado por la situación actual. Su operativa diaria se mantiene de manera habitual.

Para poder facilitar el acceso de sus préstamos al máximo número de personas que lo puedan necesitar en estos momentos, la compañía ha lanzado un Paquete Especial de Préstamos con condiciones preferentes. Todos los gastos asociados quedarán reducidos al mínimo para que acceder a la financiación necesaria sea más fácil ahora que nunca.

Por otro lado, han activado un plan especial de contingencia por el cual se fomenta el trabajo remoto de todos sus empleados así como la asistencia a todos sus colaboradores a través de los canales habituales telefónico y online.

Además, Suitaprest ha restringido encarecidamente la asistencia a eventos y viajes de negocio a todos sus asociados y para aquellos que no pueden teletrabajar se ha instaurado una serie de medidas en sus oficinas en cumplimento con la legalidad vigente:

Dotación de geles hidroalcohólicos para facilitar la higiene de manos.

Respeto de más de un metro de distancia entre los empleados.

Higienización y desinfección diaria de todos los elementos de las oficinas. La salud de sus trabajadores, clientes y asociados es el principal foco de atención y por tanto, con la ejecución de su Protocolo de Actuación COVID-19, las actividades de negocio y de operativa se mantienen sin alteración ninguna.

En Suitaprest llevan más de 15 años ofreciendo soluciones de financiación alternativa en el mercado europeo adaptándose a la situación particular de cada territorio. Son plenamente conscientes de la gravedad actual pero no por ello confían en superar, una vez más, este momento de adversidad. En Suitaprest seguirán trabajando por y para sus clientes y por ello, confían que -con la ayuda de todos- la situación actual quedará superada con éxito.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://suitaprest.com/

