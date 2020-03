Los transportistas de Ontruck triplican sus esfuerzos para mantener el abastecimiento de productos de primera necesidad Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 16:56 h (CET) La demanda de servicios de transporte aumenta por parte de supermercados e hipermercados, y se registran atascos en puntos de entrega El transporte de mercancías de primera necesidad se ha triplicado a raíz de las medidas adoptadas por el coronavirus Covid-19, según los datos internos de Ontruck, plataforma online de transporte de mercancías por carretera. Mientras que determinados sectores han visto reducida o parada toda su actividad, las peticiones de transporte por parte de supermercados e hipermercados han aumentado llegando a producir retrasos en la cadena o atascos en los puntos de entrega.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento a los transportistas por su aportación a esta crisis sanitaria. Juntos encontraremos las mejores soluciones para asegurar el suministro a todas las poblaciones en confinamiento. Gracias a la digitalización de nuestro servicio, estamos en contacto directo con transportistas y clientes para poderles informar de cualquier imprevisto”, señala Muriel Moscardini, General Manager de Ontruck en España.

La tecnología de Ontruck está permitiendo organizar grandes volúmenes de transporte en un momento clave para la sociedad. Además, al contar con información en tiempo real, es posible reaccionar de forma ágil frente a las incidencias que van surgiendo y los cambios que puedan producirse.

Alimentación e higiene, por carretera

Las medidas adoptadas por el Gobierno en cuanto a limitación de la circulación y cierre de las fronteras no afectan al sector del transporte de mercancías, clave para mantener los suministros tanto de alimentación como de productos higiénicos y sanitarios. Según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), en nuestro país la gran mayoría de las mercancías, el 85%, se transportan por carretera.

Por esta razón, y ante la necesidad de garantizar el suministro de productos básicos, el Ejecutivo ha adoptado medidas excepcionales en cuanto a los tiempos de descanso, permitiendo temporalmente que se exceda el límite de 10 horas diarias y el del descanso semanal obligatorio.

El objetivo es evitar la falta de suministro en supermercados e hipermercados que están viviendo un crecimiento de la demanda superior al 180%, según datos del panel de consumidores de Kantar. Jabón de manos, celulosa del hogar y limpiadores del hogar son algunos de los productos más demandados estos días. De hecho, la categoría de droguería y perfumería ha sido la que más ha crecido, con un 245%, seguida por las compras online, que han aumentado un 138%.

“Lo más importante en estos momentos es que todos seamos más flexibles en horarios de carga y descarga para permitir la gestión de un máximo de entregas y no dejar a nadie sin servicio, así como optimizar el uso de todos los camiones disponibles”, concluye Moscardini.

