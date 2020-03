7 de cada 10 empresas TIC preveían crear empleo en primavera antes del COVID-19, según VASS y CEPREDE Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 16:40 h (CET) Aunque los efectos de la crisis del coronavirus aún son difíciles de cuantificar en el sector TIC, los datos de cierre del ejercicio 2019 confirman que las empresas de servicios digitales son fundamentales para la economía nacional, con un incremento interanual de actividad y empleo del +4,3% El pasado mes de febrero, cuando la crisis por el coronavirus aún no había impactado de lleno en España, 7 de cada 10 empresas del sector de los servicios digitales y las TIC preveían crear empleo durante los siguientes tres meses.

Así lo refleja la última entrega del barómetro TIC Monitor elaborado cada mes por la empresa líder en soluciones digitales VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE. Según este informe, el 70,45% de las empresas del sector pensaba que las expectativas de empleo eran buenas frente al 29,55% que percibía un empeoramiento, lo cual, en una escala de +/-100, hace un promedio neto positivo del 40,9%, un 20% mejor que el mes anterior en el país y también por encima del promedio sectorial en la UE 27, que, tras la salida del Reino Unido, queda en los +32,7 puntos.

Acorde con estas cifras, y sondeados también los empresarios por sus previsiones de facturación de cara a la primavera, un 73,45% de ellos mantenía su optimismo en términos de crecimiento de actividad para el siguiente trimestre, lo que equivaldría a un promedio neto, frente al 26,55% que preveía un empeoramiento, de +46,9 puntos en una escala de +/-100. En comparación con el promedio comunitario, España estaría un 53% por encima, lo que, para Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor, significa que el sector de los servicios digitales es "uno de los más dinámicos y estratégicos de la moderna economía española".

"Tan robustos cimientos alimentan unas expectativas que remontan de una manera muy notable respecto al mes anterior y, aunque no se recoge aquí aún el efecto del coronavirus, sí que es palpable que, al menos, las empresas TIC se han mantenido inmunes al efecto del Brexit", añade el también profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM.

2019, un año de consolidación

TIC Monitor de marzo también brinda datos concluyentes acerca del cierre del ejercicio de 2019. En términos de facturación, este barómetro revela que el crecimiento interanual fue del +4,3% (dic-19 / dic-18), repuntando fuertemente sobre el dato del mes anterior (+0,4%) y dejando el promedio anual en un meritorio +4,6%. Además, descontando el efecto de los precios, el crecimiento de actividad en términos reales (volumen) alcanzó en 2019 un +3,2%, muy por encima del promedio nacional (2%).

El balance de la contratación laboral durante todo 2019 también ha sido positivo, ya que, aunque rompe la larga serie de meses con incrementos superiores al +4,5%, culmina con un crecimiento interanual del +4,3% (dic-19 / dic-18).

"Mantener esta dinámica cuando la facturación por empleado ha caído en promedio un 0,3% en los últimos 12 meses, marca la apuesta por un escenario que sigue teniendo en la transformación digital a uno de sus vectores de desarrollo más estratégicos", concluye Antonio Rueda.

