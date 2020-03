Jose Espinal, experto en tecnología, habla sobre qué buscar y saber de un portátil Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 14:37 h (CET) Los ordenadores portátiles hoy en día se han vuelto más importantes que nunca por la opción de poder trabajar a distancia y no tener que depender de un espacio físico para trabajar y más ahora con el problema del coronavirus Jose Espinal comenta que el universo de los ordenadores portátiles comprende una variedad de clases y modelos tan grande que pueden confundir al usuario desprevenido y desorientarlo a la hora de tomar una decisión para adquirir el equipo que necesita y por esa razón escribe lo que sabe en el blog portatilesbaratos.tech.

Sin la pretensión de realizar un estudio exhaustivo, se pueden considerar las diversas opciones de manera resumida como para tener mayor claridad a la hora de realizar una elección por parte del cliente potencial.

Previo a esto, resulta de interés considerar el retroceso que han registrado las tradicionales computadoras de escritorio, PC’s o desktops, en favor de las variantes portátiles; en un fenómeno de orden tecnológico y cultural similar al que representa la declinación de la telefonía fija a manos de la telefonía móvil.

Entre los usuarios personales y profesionales hay un neto predominio de los equipos portátiles. Las computadoras de escritorio han quedado reservadas casi exclusivamente para uso de instituciones y empresas.

En las versiones portátiles se encuentran las laptops, notebooks, netbooks, ultrabooks y tablets, para propósitos más restringidos, además de algunos modelos híbridos.

Esto dificulta la elección del dispositivo que mejor se adapte a las necesidades del usuario, dado que tiene que analizar diferentes prestaciones, precios y características para comparar antes de decidir, en función de sus requerimientos como cliente.

En general las tendencias del mercado van en la dirección de la portabilidad, miniaturización, menor consumo, practicidad, compactación, menor peso y costo.

Tipos de portátiles

Laptop: La denominación refiere a una PC portátil muy liviana y delgada, conforme a las tendencias modernas. No es estrictamente un modelo de equipo sino una versión que se destaca por las características mencionadas, normalmente se utiliza como portátil para trabajo o para gaming.

Notebook: Esta es una portátil que sobresale básicamente por poseer todas las prestaciones de una PC grande y fija de escritorio pero en el tamaño de un portafolio de mano.

Netbook: En un grado de miniaturización aún mayor se encuentra esta opción de portátil, en la cual se ha logrado reducir el tamaño eliminando los drivers de CD/DVD y el correspondiente motor.

Ultrabook: Estos son los dispositivos más novedosos del mercado, dado que poseen un espesor notablemente reducido y son muy livianos.

La innovación tecnológica que presentan es el disco rígido de estado sólido, lo que permite aumentar significativamente su velocidad de búsqueda y su capacidad de almacenamiento.

Híbridos: Se trata también de equipos de reciente comercialización y se caracterizan por contar con teclados desmontables. Sin el teclado se comportan como una Tablet, apta para navegar por internet, pero con el teclado incorporado pasan a ser el equivalente a una netbook, de fácil manejo y muy cómodas para operarlas.

En definitiva, el usuario es el elector final de acuerdo con sus necesidades, gustos, preferencias y disponibilidad económica al momento de elegir el modelo de portátil más indicado.

