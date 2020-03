Instaladora Lafuente informa sobre la Orden Ministerial ICT/155/2020 Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 11:40 h (CET) Multas de hasta 5.000 euros por no sustituir los contadores de agua con más de 12 años de antigüedad Según ha publicado el BOE, los contadores de agua con más de 12 años de antigüedad tendrán que renovarse.

Se ha aprobado la nueva Orden Ministerial ICT/155/2020, de 7 de Febrero, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida, por la que se obliga a renovar los contadores de agua que tengan más de 12 años de antigüedad.

Esta Orden, ha sido publicada en el BOE de 24 de febrero y afecta a los contadores de agua fría y agua caliente, para uso residencial, comercial o de industria ligera, así como, los destinados a la gestión del dominio público hidráulico, riego o cualquier otro uso. Esta exigencia afectará, según Instaladora Lafuente, empresa de instalación y lectura de contadores de agua y energía, a más de 3 millones de contadores en toda España.

Esta medida ya es de aplicación en otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, y su objetivo es garantizar que la contabilización de los equipos se pueda realizar con exactitud.

“Gracias a la Orden Ministerial se va a facilitar la modernización de los equipos instalados que están obsoletos, mejorando así el servicio de lectura y la contabilización de los mismos” comenta Ángel Carramolino, director administrativo de Instaladora Lafuente SL.

Esta normativa es de aplicación en todo el territorio nacional y el Gobierno Central establece un plazo máximo de cinco años, al término de los cuales se habrán tenido que sustituir todos los equipos.

La medida afecta a más de 3 millones de contadores en toda España y podrá suponer multas de hasta 5.000€ por no sustituir los contadores que según la normativa tengan que ser sustituidos.

