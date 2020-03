Cómo desinfectar las superficies y objetos de casa correctamente, según Limpieza Pulido Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 12:00 h (CET) Lavarse las manos y mantener una limpieza e higiene correcta del hogar es muy importante para evitar contagios, infecciones y enfermedades. Está demostrado por la OMS que el móvil, por ejemplo, contiene 10 veces más bacterias y virus que los demás objetos de una casa. Mantener una buena higiene desinfectando el móvil, el teclado del ordenador, los cubiertos y demás objetos que se utilizan diario, es muy importante para la salud Los teclados, ratones y móviles son, por ejemplo, los objetos que más frecuentemente se utilizan día a día. Mantener un bien nivel de higiene en los objetos que se utilizan a diario es la mejor manera de prevenir enfermedades y evitar focos de infecciones. Por esa razón, marcas como Apple se han ofrecido a enseñar a las personas de qué manera hay que desinfectar el móvil. Esta marca ha recomendado el uso de toallas desinfectantes con alcohol ya que estas matan exitosamente el 99% de las bacterias.

Pero además de desinfectar dispositivos tecnológicos que se utilizan a diario también es recomendable desinfectar la casa correctamente y eliminar todos esos alérgenos que resultan perjudiciales para la salud. En ocasiones, en la limpieza general de la casa se suelen ignorar zonas importantes como paredes, alfombras y fundas de cojines. Limpieza Pulido recomienda hacer un recorrido por cada habitación para analizar todas las necesidades de limpieza. Sin embargo, antes de limpiar hay que liberar espacio.

Los mayores focos de infección en una vivienda son la cocina y el baño, Por este motivo, la limpieza en esas zonas de la casa debe ser exhaustiva y profunda. En estas áreas de la casa se recomienda el uso de lejía y amoniaco, por separado y sin mezclar. Estos productos son muy desinfectantes y se pueden utilizar en grifos, lavabos, ropa, paños de cocina, etc. En los sanitarios no basta solo con echar el producto, sino que la limpieza debe ser profunda y con guantes desechables, a ser posible.

La limpieza e higiene de los armarios de cocina es muy importante ya que allí se almacenan objetos para comer y es necesario evitar la acumulación de polvo, migas, restos de especias, etc. Para limpiar en profundidad hay que despejar el armario de todos los objetos existentes. Después hay que pulverizar algún desinfectante para superficies (que contenga alcohol) y con un paño de microfibra, frotar.

Por último, el sofá es otro de los puntos importantes a desinfectar en una casa ya que es donde más tiempo pasan las personas cuando están en casa. Si el sofá tiene una funda, lo mejor es lavarla y desinfectarla en la lavadora. Lo mismo hay que hacer con los demás textiles del hogar (cortinas, ropas de cama, fundas de almohada, toallas, etc.).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.