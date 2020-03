Revolución Digital: El sector del renting se integra en las páginas web, de la mano de AgenciaNinja Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 10:01 h (CET) Primera empresa española en reinventar, agilizar y optimizar el mundo de las páginas web, renovables en dos años La tecnología ha cambiado todos los ámbitos de nuestra vida: desde la forma de comunicarnos, hasta la manera de buscar una tienda, servicio o producto.

De hecho, un estudio reciente de Deloitte indica que más del 80% de las personas investigan en Internet antes de comprar.

Las páginas web toman más relevancia y siguen evolucionando, y es que en la mayoría de negocios, los sitios web ya se consideran la primera carta de presentación. No es extraño observar que una página web tenga que renovarse periódicamente para adaptarse a las nuevas necesidades y exigencias de los usuarios.

AgenciaNinja, una empresa de diseño web, consciente de la necesidad de contar con páginas web dinámicas, ha integrado el renting en ellas.

Como todo renting, el servicio ofrece un amplio abanico de beneficios y funcionalidades a través de una mensualidad muy económica.

“Nuestro objetivo es transformar el concepto que tenemos de sitio web. Una página web tiene que evolucionar mucho más rápido que cualquier otro canal de venta. Invertir en ello es invertir en más rentabilidad. Es importante que tú mismo/a puedas editar tu página web“ comenta Ariadna Pla, responsable de comunicación en AgenciaNinja.

Bajo este concepto, el objetivo es ofrecer un servicio muy flexible que abarca todas las soluciones a problemas frecuentes en la gestión de páginas web: edición fácil de contenido sin conocimiento previo, análisis de rendimiento diario, protección contra virus y hackeos, y la mayor novedad: renovar la página web en veinticuatro meses para adaptarse, precisamente, a las nuevas necesidades del mercado, si se requiere.

La clave se ha basado en implementar un proceso de producción en cadena, dividiendo las tareas a desarrollar en departamentos especializados en cada área. Todo el proceso es respaldado por un software propio de gestión.

Edición web

Hasta el momento, las páginas web son difíciles de editar si no se tiene conocimiento avanzado en ello.

Este es otro punto clave diferencial del nuevo método Renting WEB.

Todas las páginas contienen un editor diseñado para todos los públicos. Gracias a ello, es posible realizar cualquier cambio en la página web con un sistema sencillo “de arrastre”, es decir, con un sólo clic.

Renovación web en 24 meses

“Nos hemos fijado que nuestros propios clientes nos contratan de nuevo la misma web en un plazo de 2-3 años.” comenta Enrique Espinosa, CEO de AgenciaNinja.

El estilo y estructura de la web son muy inestables, evolucionan rápidamente. Además, la comunicación de las empresas es mucho más fluido y se extiende una tendencia hacia lo directo, sencillo y efímero.

A consecuencia de ello, es muy frecuente que una página web deje de identificar a una empresa un tiempo después de su creación.

Para no desperdiciar la inversión, Renting WEB ofrece la oportunidad de estrenar una nueva web, tan sólo veinticuatro meses después de la publicación de la primera contratada con esta metodología.

Renting WEB nació para generar un impacto innovador a la hora de contratar el servicio de creación web, por reunir amplias soluciones necesarias en una única cuota mensual.

