SmartSalus: Solidaridad y Responsabilidad ciudadana. La mejor receta para frenar el aumento del Coronavirus

lunes, 16 de marzo de 2020, 17:20 h (CET) En las últimas 24 horas el número de pacientes de coronavirus se ha elevado hasta los 9.200, lo que implica un incremento de más de 1.500 casos con respecto a ayer domingo. De éstos, más del 50% son casos graves; una cifra superior a 300 personas han fallecido y, la buena noticia, es que más de 500 han superado la enfermedad y ya han sido dadas de alta Más allá de la frialdad de los números, el Covid-19 ha cambiado la rutina diaria de todos, y seguirá haciéndolo durante los próximos 15 días, tras el decreto, por parte del ejecutivo español, del Estado de Alarma en España el pasado sábado,– plazo que desde el propio gobierno ya adelantan será prorrogable –. Esta nueva situación obliga a todos y todas a un acto de solidaridad, coherencia y responsabilidad ciudadana sin precedentes.

Aunque este esfuerzo solo será eficaz, como ha indicado hoy mismo el Ministro de Transportes, José Luís Ábalos en su comparecencia con los medios, "…con responsabilidad y actuando de acuerdo a los requerimientos de las autoridades sanitarias, no banalizando ni frivolizando la situación, y estando unidos ante la pandemia…”.

Los requerimientos a los que alude Ábalos se recogen en las últimas recomendaciones facilitadas por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, en las que, aunque ya conocidas por todos,la plataforma médica on-line SmartSalus quiere insistir:

Medidas de Protección básicas contra el nuevo Coronavirus

Lavarse las manos frecuentemente. ¿Por qué?. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus. Adoptar medidas de higiene respiratoria. ¿Por qué?. Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Mantener el distanciamiento social. ¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el Covid-2019, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus, y que quien está cerca puede acabar inhalando. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué?. Las manos tocan muchas superficies, que pueden estar contaminadas por el virus. Si se tocan ojos, nariz o boca con las manos contaminadas, el virus puede transferirse a la superficie. Ante un episodio continuado de fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica a tiempo. ¿Por qué?. Estos son los principales síntomas que, hoy por hoy, se atribuyen al coronavirus. Conocer con inmediatez si hay infección permitirá no propagar el virus a personas cercanas. Por el contrario, ante síntomas respiratorios leves y sin ningún antecedente de viaje a zonas con casos notificados, la recomendación es quedarse en casa hasta estar recuperado, y practicar cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica. Como precaución general, adoptar medidas generales de higiene cuando se visiten mercados de animales vivos, mercados de productos frescos o de productos animales. Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados, de acuerdo con las buenas prácticas sobre inocuidad de los alimentos ¿Cuándo y cómo usar mascarillas?. Las personas sanas sólo necesitan llevar mascarilla si atienden a personas que puedan estar infectadas. También si tienen tos o estornudos frecuentes, aunque se ha de tener en cuenta que éstas son solo eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con jabón o con una solución hidroalcohólica. No colapsar la sanidad pública. No acudir a los centros sanitarios si no es por estricta necesidad, o si se forma parte de uno de los grupos de riesgo, como personas mayores, enfermos crónicos, oncológicos o pacientes con enfermedades pulmonares. En la plataforma médica on-line SmartSalus se dan cita los mejores especialistas en medicina general, interna y comunitaria, además de los más reputados centros médicos del país, quienes permanecen trabajando, también en estos días en todo el territorio, para cualquier acto médico que sea preciso.

