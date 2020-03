Talio: cómo implantar el Teletrabajo de forma rápida y segura Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 17:28 h (CET) Desde la empresa Talio llevan años dando soluciones a sus clientes para puestos con movilidad La situación actual de pandemia provocada por el COVID-19 y los llamamientos para reducir en lo posible los desplazamientos, el cierre de los centros educativos y evitar las reuniones de trabajo han puesto sobre la mesa en muchas empresas la opción del teletrabajo.

Los sistemas gestores de seguridad de la información contienen mecanismos para garantizar la continuidad de negocio ante incidentes y/o desastres.

La continuidad del negocio se ha concentrado tradicionalmente en la conmutación por error y la recuperación ante desastres para el centro de datos, estas son solo una parte de la situación. Si la gente no puede acceder a las aplicaciones, los datos, los archivos y los servicios de los que depende su trabajo, el negocio sigue paralizado y se pierde clientes, productividad, reputación y oportunidades.

Lamentablemente no todas las empresas están suficientemente maduras en este aspecto como para afrontar la crisis actual.

¿Cómo afrontan desde TALIO esta circunstancia?

En talio internamente y muchos de sus clientes apuestan por una combinación de tecnologías que permiten minimizar, desde el punto de vista productivo, el impacto de esta pandemia.

Citrix

Citrix ayuda a las organizaciones a asegurar la continuidad de las operaciones durante las interrupciones de negocios y:

Proporciona a la gente un acceso a un espacio de trabajo digital seguro con sus aplicaciones y datos durante cualquier tipo de interrupción del negocio, ya sea planeada o no planeada

Protege y controla la información del negocio a la que se accede desde cualquier ubicación en cualquier dispositivo y en cualquier situación.

Simplifica la continuidad aprovechando la infraestructura de todos los días, lo que elimina la necesidad de tener herramientas y dispositivos de acceso independientes para la continuidad del negocio y las grandes unidades de recuperación.

Asegura la disponibilidad de los servicios de TI mediante la conmutación por error rápida y automatizada del centro de datos, el balanceo de carga y la administración de la capacidad de la red, junto con opciones de implementación basadas en la nube.

Herramientas Colaborativas

En Talio apuestan hace tiempo por las soluciones de Microsoft O365.

Office 365 ofrece un nivel de productividad completamente nuevo, permitiendo a sus usuarios crear, acceder y compartir documentos desde cualquier dispositivo. Además, aporta aplicaciones específicas en seis áreas fundamentales del crecimiento del negocio: movilidad, colaboración, comunicación, seguridad, productividad e información.

Conocer y manejar esta herramienta aporta mayor flexibilidad a la hora de trabajar, aumentará el rendimiento de los equipos y reducirá los costes organizacionales.

Vpn

La seguridad perimetral es fundamental para mantener la integridad de los sistemas, las conexiones VPN permiten acceder a los recursos internos de la empresa de una forma segura, controlada y manteniendo la confidencialidad.

Todas las conexiones son analizadas con sistemas avanzados antimalware.

En talio ofrecen sus conocimientos y experiencia para ayudar a las empresas a implantar sistemas que permitan el teletrabajo desde el punto de vista productivo y seguro. Forman en estas soluciones y conciencian sobre las buenas prácticas.

Contarles una idea: Talio.

Para más información sobre Talio, es posible dirigirse al siguiente enlace: http://www.talio.it/

