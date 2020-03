El sector de la dependencia solicita urgentemente el suministro de EPIs para atender a mayores, según AESTE Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 16:56 h (CET) "Nuestro personal está respondiendo a la perfección y estamos liberando muchas camas hospitalarias, pero prevemos una falta de EPIs de forma inminente". Si el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas no suministran los equipos necesarios, el sistema colapsará en los próximos días Las empresas que atienden las residencias de mayores, servicios de ayuda a domicilio y Teleasistencia, advierten del colapso del sistema si no llegan esos medios de forma inminente.

Tras unos primeros días complicados en la organización de los servicios residenciales, el sector de atención a la dependencia está funcionado como un perfecto sistema integrado en el ámbito sanitario. En declaraciones del Secretario General de AESTE, Jesús Cubero, “en primer lugar quiero felicitar y agradecer de forma expresa a todas las gerocultoras, personal de las unidades móviles de Teleasistencia y personal sanitario que están atendiendo a los mayores de todos los municipios de España con una dedicación e implicación incuestionable. La coordinación con las distintas Consejerías de Servicios Sociales está haciendo posible que las residencias de mayores y los servicios de ayuda a domicilio y Teleasistencia, ayuden a liberar numerosas camas hospitalarias”.

Asimismo, Cubero ha declarado que “Somos un eslabón fundamental en el sistema sanitario realizando la atención a los mayores. Así nos lo han reconocido numerosos Consejeros de Sanidad autonómicos, y han puesto en valor la función sanitaria que hasta ahora no se había tenido en cuenta. El personal de nuestros centros está perfectamente formado para afrontar crisis como ésta, y debemos confiar en su profesionalidad. Es una forma de poner en valor el trabajo de todo el sector de atención a la dependencia, un complemento necesario para desahogar el sistema sanitario español”.

“Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta situación es extraordinaria y en breve comenzarán a faltar los Equipos de Protección Individual que necesitamos. Es por ello que instamos al GOBIERNO de España para que suministre dichos medios a las Comunidades Autónomas y que sean éstas quien hagan la distribución a través de las empresas de residencias, ayuda a domicilio y Teleasistencia. Si no se produce este suministro en los próximos días, supondrá el colapso del sistema y todos las personas mayores que ahora estamos atendiendo, deberán ser derivados y abarrotarán los servicios de Urgencias de los hospitales”.

Desde AESTE se está trabajando de forma coordinada con las Consejerías de Servicios Sociales, pero tampoco las Consejerías disponen de los medios necesarios. “Estamos en manos del Gobierno, y no tenemos ninguna duda de que sabrá responder de forma inmediata para proteger la salud de las personas mayores”.

AESTE es la patronal que representa a los empresarios de los centros residenciales en CEOE, agrupando a los grandes operadores del sector de atención a la dependencia. Cuenta con 400 residencias y 54.600 camas; 230 centros de día con 11.500 plazas; da servicio de ayuda a domicilio a 36.000 personas y cuenta con 70.000 trabajadores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Martín Mena recomienda menos histeria social y más prudencia ante la pandemia del COVID-19 Talio: cómo implantar el Teletrabajo de forma rápida y segura SmartSalus: Solidaridad y Responsabilidad ciudadana. La mejor receta para frenar el aumento del Coronavirus Luz, gas y fontanería: Kipin Energy lanza su nuevo servicio para el cuidado del hogar Aldro alcanza ya los 200.000 clientes