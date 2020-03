Un consultor SEO es la mejor opción de posicionar en Google

Google es el buscador que usa el 95% de los usuarios en Europa. Aparecer en las búsquedas es esencial para que un negocio tenga éxito, para ello cualquier empresa que quiera posicionarse en internet, necesita contar con la ayuda de un consultor SEO En momentos difíciles, es importante cubrir las necesidades básicas. Si un negocio no está en internet, no existe. Los negocios que han sabido adaptarse al mundo digital, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus, las ventas online no se han paralizado, por lo que cualquier negocio que tuviera un ecommerce, puede mantener un flujo de trabajo, aquellos que no lo tuvieran, han tenido que cerrar sus puertas.

Un consultor SEO es un especialista en marketing digital que se encarga de hacer que una página web aparezca en Google. El buscador ha evolucionado a lo largo de más de dos décadas, publicando las diferentes patentes con las que se ha ido actualizando. Un servicio de consultoría SEO garantiza adaptar la web o ecommerce a dichas patentes para que aparezca en las primeras posiciones ante las búsquedas que realizan los usuarios. Es un servicio que dura más tiempo y cuyos resultados a largo plazo son estables y constantes. Un tipo de servicio que permite crecer si cuenta con un verdadero profesional. A la estrategia SEO le sumará los servicios de campañas de marketing, email marketing y publicidad online para hacer que el negocio pueda seguir escalando.

Los últimos estudios sobre respuesta de usuario en la red, dicen que los usuarios sólo clican sobre los tres primeros resultados en las búsquedas. Sólo contando con un profesional, puede garantizar aparecer en dichas búsquedas. Un consultor SEO se encarga de encontrar aquellos términos que realmente buscan los usuarios en la red y los lleva a la primera página. También se encarga de que los textos no sólo sean adecuados para el usuario (para ello debe de contar con los servicio de un copy) y de que lo que se muestra en el ecommerce o la web corporativa sea rastreable, indexable y comprensible para los principales buscadores. Así consigue llegar a las primeras posiciones.

También se encarga de hacer un trabajo de linkbuilding constante. Esta técnica consiste en conseguir que otras webs enlacen por los términos adecuados para el negocio. Es un trabajo arduo que permite que otros usuarios lleguen a la página a través de dichos enlaces y sobre todo, aumentar la reputación online, totalmente esencial para poder aparecer por los términos de búsqueda.

Un consultor SEO no se reduce a una persona que busca palabras con búsquedas, si no que indaga en el negocio para atraer a usuarios que pueden transformarse en potenciales compradores. La recomendación emitida desde jorgedelbarrio.com es rechazar los servicios que venden “posicionar X palabras clave” y contratar servicios integrales que ofrezcan aumentar las ventas u ofrezca unan estrategia para que el negocio crezca no sólo en visitas, también en facturación.

