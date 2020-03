FPM Global anuncia nuevos socios en forex y trading de criptodivisas Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 14:50 h (CET) Financial Partners Marketing Global (fpm.global) ha anunciado nuevas alianzas con empresas fintech punteras en el mundo del trading online y las criptodivisas Financial Partners Marketing Global (fpm.global) ha anunciado nuevas alianzas con empresas fintech punteras en el mundo del trading online y las criptodivisas: desde ya, Libertex y StormGain se unen a la familia de FPM Global para todas sus actividades de marketing de afiliados.

La aplicación de trading premiada

Después de ganar una serie de premios de Forex Report y la revista European CEO en febrero, Libertex se ha unido a la familia de FPM Global. En el mercado desde 1997, Libertex ofrece a sus clientes una experiencia completa en el trading online, gracias a su plataforma de trading rápida y fácil de usar, disponible tanto en web como en aplicación para smartphone. Los usuarios de Libertex pueden acceder al mercado financiero las 24 horas del día, los 7 días de la semana y operar con más de 240 instrumentos financieros, incluyendo acciones, divisas, índices, petróleo y gas, metales preciosos y más. La plataforma de trading también tiene un papel en el mundo del deporte, siendo Premium Plus Partner de los clubes de fútbol Valencia CF y Getafe CF de LaLiga española.

StormGain: cripto exchange de vanguardia

El otro nuevo socio de FPM Global es StormGain, una plataforma de tecnología financiera que ofrece un amplio servicio de trading e intercambio de criptodivisas. Como especialistas en el mundo de las criptodivisas, StormGain permite a los clientes operar con las criptodivisas más populares como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, etc., con un multiplicador de hasta 200x. También ofrece monederos cripto implementados accesibles a través de la web o de la aplicación. StormGain también ha cosechado elogios gracias a sus bajas y transparentes tarifas y comisiones y a un generoso programa de fidelidad. La cripto plataforma tiene su propio partner de fútbol, el Newcastle United.

Sobre FPM Global

FPM Global es una red de afiliados líder en el mundo, compuesta por expertos en marketing apasionados hasta el más mínimo detalle. Los especialistas financieros de FPM Global se encargarán de la gestión de los programas de afiliación de Libertex y StormGain para proporcionar los mejores servicios y apoyo posibles a los socios nuevos y existentes.

Los actuales miembros afiliados de ambas compañías han sido ya bienvenidos a la comunidad de FPM Global y se les ha informado de que sus contratos, credenciales y pedidos anteriores permanecen inalterados. Las partes interesadas pueden encontrar todos los detalles sobre los planes de pago con Financial Marketing Partners Global aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.