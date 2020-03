DHL Express Spain obtiene la certificación Great Place to Work Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 13:02 h (CET) La compañía ocupa la posición #11 del ranking y es la única empresa del sector en España, con este reconocimiento DHL Express, líder en transporte internacional de paquetería urgente, ha conseguido el reconocimiento Great Place to Work, ocupando la posición número 11 en la categoría 5001 - 5000 empleados y siendo la única empresa del sector distinguida en España.

DHL Express ha obtenido puntuaciones máximas en los principales indicadores, destacando especialmente que el 91% de los empleados se sienten orgullosos de trabajar para esta compañía. Otros indicadores destacados son: el 97% de empleados afirma que son tratados de forma igualitaria, sin importar su raza o condición sexual, un 92% de los empleados declaran sentirse bienvenidos cuando llegan a la compañía por primera vez, el 92% opina que los clientes calificarían el servicio que brinda la compañía como excelente, el 90% declara que las personas se adaptan rápidamente a los cambios necesarios para el éxito de la organización y el 90% opina que la compañía es un excelente lugar para trabajar.

DHL Express se sitúa como un empleador preferido gracias a cinco factores principales.

Un propósito y una estrategia de negocio para liderar el mercado internacional express : La red en España de DHL Express cuenta con más de 2000 'Especialistas Internacionales Certificados' cuya actividad tiene como propósito 'Connecting People, Improving Lives'. Este propósito es compartido con el conjunto de la organización, mediante acciones presenciales de comunicación, nuevos canales digitales, reuniones regulares, etc. con la finalidad de motivar e informar a todos los empleados en todos los centros de trabajo. La Estrategia 2025 'Entregando Excelencia en un Mundo Digital' se sustenta en cuatro pilares: Gente Motivada, Calidad de Servicio, Clientes Fieles y Red Rentable, que se relacionan y sirven de guía al negocio y sus equipos, en la búsqueda de la excelencia y la digitalización.

Un principio rector de liderazgo de equipo basado en 'Respeto y Resultados' y una cultura apasionada por el Cliente: los responsables de la compañía impulsan activamente el compromiso y el alto rendimiento de sus equipos, a través de prácticas guiadas por el principio 'Respeto y Resultados'. Los managers y responsables están cerca de los equipos comunicando, escuchando, inspirando, apreciando y liderando desde la confianza y las emociones positivas, así como del establecimiento de altos estándares de rendimiento y una actitud resiliente ante los desafíos. DHL Express fomenta activamente una actitud 'Insanely Customer Centric' a través de los sistemas de gestión, ejemplificación y difusión interna de comportamientos destacados de los empleados para la satisfacción de los clientes.

Un programa de formación y cambio cultural 'best-in class' (Certified International Specialist): DHL Express cuenta con un programa global de cambio cultural y formación interna de los 'Especialistas Internacionales Certificados'. El programa contempla acciones de inducción en el negocio internacional express y de concienciación de las 4 grandes actitudes: 'Velocidad', 'Can Do', 'Bien a la Primera' y 'Pasión' para que los empleados entiendan su valor para los clientes y el negocio. El programa promueve la formación interfuncional en contenidos claves de la actividad (Productos, Calidad, Seguridad, "Compliance", etc.) y desarrolla curriculums formativos para cada uno de los colectivos funcionales, además de un itinerario específico 'best-in- class' para la excelencia de los managers y supervisores en el siglo XXI.

Un amplio set de Programas de Reconocimiento: desde la compañía se considera que el aprecio y la confianza son fundamentales para tener equipos motivados y comprometidos. Para ello se ha impulsado una cultura de reconocimiento, promovida a través de numerosas prácticas internas como, por ejemplo, los programas trimestrales 'Can Do' y 'Empleado del Trimestre' o el programa estrella 'Empleado del Año'. También el 'Long Service Awards' que premia la fidelidad al negocio, y el más reciente 'Women Sales Award', que reconoce la contribución de las mujeres en la función de ventas y que es parte del programa 'DHL4HER', dirigido a posicionar a DHL Express como un lugar de trabajo atractivo para las mujeres.

Unos altos estándares en Calidad y Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Bienestar, y en 'Vivir la Responsabilidad': en DHL Express se trabaja con procedimientos globales, tecnología, instalaciones y una potente red que permiten cumplir con el compromiso 'Excellence, Simply Delivered'. La compañía está certificada en seguridad aeroportuaria (TAPA), en Calidad, Medio Ambiente y Prevención (ISOs y OSHAS) y en la atención a los Clientes. Cuenta además, con un marco metodológico y cultural denominado 'First Choice', que promueve la mejora continua mediante un amplio set de herramientas a disposición de los managers y empleados. Con el lema 'Living Responsibility' la compañía aprovecha su capacidad para el beneficio de la sociedad y el medio ambiente, mediante acciones de voluntariado en tres áreas estratégicas: 'GoGreen' (protección del medio ambiente), 'GoHelp' (ayuda logística en situaciones de desastres) y 'GoTeach' (defensa de la educación). Amaya Barrientos, Directora de Recursos Humanos de DHL Express Iberia ha afirmado: "Nuestra compañía tiene el firme compromiso de convertirse en un empleador preferido en el mercado, siendo referente en formación, integración y responsabilidad. Para ello implementamos de forma continuada planes de mejora que repercuten de forma positiva en el desarrollo profesional de toda la plantilla".

