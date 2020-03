Level UP ofrece formación gratuita online a pymes para frenar las consecuencias negativas de la pandemia Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 12:42 h (CET) A través de su canal de YouTube, publicará diariamiente cápsulas cada hora con consejos y ejercicios prácticos para pequeñas y medianas empresas. Se tratarán temáticas como la captación de clientes, la planificación, la gestión del equipo o el uso de redes sociales ante la nueva situación de aislamiento Level UP, escuela de negocio líder en la formación de pymes y autónomos en España, ofrece soluciones a uno de los colectivos más afectados económicamente por la situación que vive España ante la crisis del coronavirus: la pequeña y mediana empresa. A partir de hoy 16 de marzo, Level UP ofrecerá de forma gratuita diariamente en su canal de YouTube cápsulas cada hora (de 9 a 17h) con formación en negocios para que empresarios de todo el país puedan seguir desarrollando su actividad desde casa.

El equipo de formadores de Level UP, liderado por el propio Delgado, ofrecerá en los vídeos ejercicios prácticos en temáticas como la captación de clientes, la planificación, la gestión del equipo, la digitalización del proceso productivo o el uso de redes sociales. Asimismo, se darán consejos para combatir aspectos más emocionales, como la dificultad para abstraerse de la negatividad y sus repercusiones negativas en el negocio.

Evitar los errores de la crisis económica de 2008

Uno de los principales problemas con los que se encuentran las pymes españolas es que, debido al volumen de trabajo, normalmente no tienen tiempo para pensar cómo optimizar y diferenciar su negocio. Por ello, Level UP ha aprovechado la coyuntura para ayudar a transformar estos negocios y planificar los próximos meses de actividad a través de ejercicios muy sencillos y fáciles de aplicar.

“Ante una situación de emergencia nacional, queremos hacer ver a las pymes que de las crisis surgen oportunidades. Los empresarios no pueden caer en los mismos errores de 2008 y paralizar completamente su actividad mientras dure esta situación de emergencia nacional. Por ello, queremos que los pequeños y medianos empresarios sigan pensando en cómo mejorar sus negocios y les ofrecemos las mejores herramientas para conseguirlo”, explica Carlos Delgado, CEO y fundador de Level UP.

La formación online supone un nuevo paso adelante en la novedosa metodología que Level UP aplica desde su fundación en 2012, centrada en trabajar las habilidades de emprendedores y autónomos. A partir del desarrollo de factores intangibles, como la gestión de equipo o las emociones en el proceso de compra, más de 9.000 empresas han mejorado su modelo de negocio, con algunas de ellas superando el millón de euros de facturación en tan solo un año.

Level UP

Level UP es una Escuela de Negocios para autónomos y Pymes española que tiene por objetivo conseguir que los emprendedores puedan incrementar su facturación en un breve espacio de tiempo y a precios asequibles para cualquier persona.

Level UP se basa en un modelo diseñado por su Fundador y CEO, Carlos Delgado, que ha transformado el mundo de la formación para Pymes. Sus dinámicos eventos aseguran una emocionante experiencia personal y activan la actitud de cambio en el emprendedor, aportándole los conocimientos necesarios de una forma alternativa y rompedora, con eventos formativos tanto en palacios de congresos como en plena naturaleza. El método destaca por la practicidad de sus contenidos, que permiten aplicar los conocimientos adquiridos desde la primera sesión.

Desde 2012, Level UP ha formado a más de 20.000 empresarios a sus cursos y conferencias, y está presente en Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y Málaga a través de su innovador método de crecimiento empresarial y en 2019 facturó más de 4 millones de euros.

