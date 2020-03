Bernie Sanders no se rinde: se prepara para debatir con Biden ​El representante demócrata de Carolina del Sur James E. Clyburn declaró a la Radio Nacional Pública: "Creo que, al terminar la noche, Joe Biden será el gran favorito para ganar la nominación demócrata" Amy Goodman

@DemocracyNowEs

lunes, 16 de marzo de 2020, 08:07 h (CET) El ex vicepresidente Joe Biden logró un muy buen desempeño en las elecciones del llamado "Supermartes II": ganó en cuatro de los seis estados que realizaron primarias presidenciales demócratas el 10 de marzo. Los expertos de la televisión por cable y la élite del Partido Demócrata se abalanzaron rápidamente sobre los resultados, exigiendo que Sanders abandone su candidatura y reclamando que se cancelen las primarias y los debates restantes.



El representante demócrata de Carolina del Sur James E. Clyburn declaró a la Radio Nacional Pública: "Creo que, al terminar la noche, Joe Biden será el gran favorito para ganar la nominación demócrata y, francamente, si la noche termina del modo en que comenzó, creo que es hora de cancelar esta primaria, es hora cancelar el resto de los debates".



James Carville, un operador político demócrata vinculado desde hace mucho tiempo con los Clinton, expresó en la cadena MSNBC: "Cancelemos esta primaria. Sigamos adelante y pongamos nuestra atención en noviembre. Esto ya está decidido. No hay ninguna razón para continuar, ni siquiera un día más".



Alicia Garza, partidaria de Elizabeth Warren y cofundadora de la red global Black Lives Matter ("Las vidas afroestadounidenses importan", en español), tuiteó: "No podría estar más en desacuerdo (…) Se debe continuar con los debates y asegurar que se discutan los temas que preocupan a la comunidad negra. Biden tiene que trabajar por estos votos". Más adelante, Alicia Garza dijo en una entrevista para Democracy Now!: "Lo que es real es que, cuando hablamos de la Convención Nacional Democrática, debemos asegurarnos de que, literalmente, estemos garantizando la integridad del proceso. Y garantizar la integridad del proceso significa no omitir pasos. Hay que dejar que los votantes escuchen hablar a los candidatos sobre los temas que son importantes para todos". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El virus y la economía (2): sin respuestas al problema de fondo Lo que va a conseguir el BCE es lavar los balances de los bancos, rentabilizar la inversión de grandes poseedores de fondo y dar a los bancos una liquidez que no es seguro que vaya a empresas que lo necesiten Salir de sí hacia el otro; la gran lección del coronavirus “Hay que volver a esa innata sabiduría del corazón, la de ser solidarios con el análogo sin juzgarlo” Una miaja de apechusque ​Cuidemos a nuestros mayores con todas las precauciones que podamos adoptar que, al fin y al cabo, son los más vulnerables ​La Semana Santa no se suspende ​Los beneficios espirituales de fortaleza, esperanza, de redención y salvíficos de la Semana Santa para el fiel se encuentra en sus celebraciones litúrgicas Aprender a vivir De momento, en mi retiro casi monacal, estamos tres mayores en situación de riesgo por nuestra edad, aprendiendo a vivir como lo hicieron nuestros antecesores en etapas similares