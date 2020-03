Consejos del Grupo Berni ¿Qué se puede hacer para reducir la propagación de los "virus"? Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 16:03 h (CET) Buenas prácticas de higiene para reducir la propagación de infecciones y virus: La forma más importante de reducir la propagación de las infecciones es lavarse las manos, siempre con agua y jabón. También es importante vacunarse contra las infecciones y los virus que las tengan, cuando estén disponibles Para obtener más información, el Grupo Berni, empresa especialista en higienización de superficies sobre cómo reducir el riesgo de infecciones comunes.

Además del lavado de manos, que también pueden ayudar a reducir o detener la propagación de las infecciones.

¿Cuáles son las buenas prácticas para reducir la propagación de las infecciones?

Entre las formas en que se puede reducir o retardar la propagación de las infecciones se incluyen:

Obtener la vacuna apropiada.

Desinfectar el hogar con frecuencia y esmero.

Lavarse las manos con frecuencia con jabón.

Quedarse en casa si está enfermo (para no contagiar la enfermedad a otras personas).

Usar un pañuelo de papel, o tosa y estornude en su brazo, no en su mano. Dese la vuelta y aléjese de otras personas.

Usar pañuelos de un solo uso. Deseche el pañuelo inmediatamente.

Lavarse las manos después de toser, estornudar o usar pañuelos de papel.

Si se trabaja con niños, hacer que jueguen con juguetes de superficie dura que se puedan limpiar fácilmente.

No tocarse los ojos, la nariz o la boca (los virus pueden transferirse de las manos al cuerpo).

No compartir tazas, vasos, platos o cubiertos. Hay que tener en cuenta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que los adultos pueden diseminar el virus un día antes de que aparezcan los síntomas y hasta aproximadamente 14 días después de la aparición de la enfermedad.

Por esta razón, el uso de máscaras de forma selectiva, como cuando se está frente a individuos que muestran síntomas, puede no ayudar a limitar la propagación del virus en la comunidad.

¿Qué puede hacer un lugar de trabajo?

Los lugares de trabajo pueden ayudar teniendo un plan de control de la infección que incluya:

Tener un plan de control de la infección .

. Proporcionar instalaciones limpias para el lavado de manos.

para el lavado de manos. Ofrecer desinfectantes de manos a base de alcohol cuando no se dispone de instalaciones regulares (o para las personas en la carretera).

cuando no se dispone de instalaciones regulares (o para las personas en la carretera). Proporcionar cajas de pañuelos de papel y fomentar su uso .

. Recordar al personal que no comparta tazas, vasos, platos y cubiertos . Asegurarse de que los platos se lavan con agua y jabón después de su uso.

. Asegurarse de que los platos se lavan con agua y jabón después de su uso. Retirar revistas y papeles de las zonas de espera o de las salas comunes (como los salones de té y las cocinas).

o de las salas comunes (como los salones de té y las cocinas). Considerar la posibilidad de limpiar el área de trabajo de una persona u otras áreas en las que haya estado si una persona ha sospechado o se ha identificado con una infección.

de una persona u otras áreas en las que haya estado si una persona ha sospechado o se ha identificado con una infección. Asegurarse de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente .

. No es necesario manipular especialmente la ropa de cama o los desechos contaminados con secreciones de personas que se piensa que están o que están enfermas. Si es necesaria la limpieza, ¿cómo debe hacerse?

Es posible que se requieran medidas adicionales para reducir al mínimo la expansión del virus a través de superficies duras (lavabos, manijas de puertas y armarios, barandillas, objetos, mostradores, etc.).

El tiempo que un virus sobrevive en superficies duras depende del tipo de virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que:

"La mayoría de los estudios han demostrado que el virus puede vivir e infectar potencialmente a una persona hasta 48 horas después de haberse depositado en una superficie en algunas ocasiones puede durar hasta 9 días".

En la mayoría de los lugares de trabajo y hogares, es muy adecuado limpiar los suelos, paredes, pomos de las puertas, etc. con desinfectantes habituales o con agua y jabón.

Es importante seguir las instrucciones de los productos de limpieza o desinfección. Usar ropa de protección personal, como guantes o protección ocular, cuando sea necesario. Conozca los procedimientos adecuados para el saneamiento general y el control de infecciones, y cómo trabajar de forma segura con productos peligrosos, incluida la lejía. Sólo en algunos lugares de trabajo, como un hospital o un centro de atención de la salud, se requieren medidas específicas de limpieza y desinfección.

¿Qué se entiende por distanciamiento social?

El distanciamiento social es una estrategia en la que se trata de evitar los lugares concurridos, grandes superficies y comercios, parques empresariales o de oficinas, las grandes reuniones de personas o el contacto cercano con un grupo de personas. En estas situaciones, los virus pueden propagarse fácilmente de una persona a otra. En general, una distancia de uno a dos metros frenará la propagación de la enfermedad, pero una distancia mayor es más eficaz.

Si se recomienda el distanciamiento social, los pasos a seguir incluyen:

Utilizar el teléfono, las videoconferencias o Internet para realizar la mayor cantidad de negocios posible (incluso dentro del mismo edificio).

para realizar la mayor cantidad de negocios posible (incluso dentro del mismo edificio). Permitir que los empleados trabajen desde su casa , o que trabajen en horarios flexibles para evitar el hacinamiento en el lugar de trabajo.

, o que trabajen en horarios flexibles para evitar el hacinamiento en el lugar de trabajo. Cancelar o posponer cualquier viaje, reunión, taller , etc. que no sea absolutamente necesario.

, etc. que no sea absolutamente necesario. Conducir, caminar o ir en bicicleta al trabajo, pero tratar de evitar el transporte público . Alternativamente, los lugares de trabajo pueden considerar la posibilidad de permitir que el personal llegue temprano/tarde para que puedan utilizar el transporte público cuando haya menos gente.

. Alternativamente, los lugares de trabajo pueden considerar la posibilidad de permitir que el personal llegue temprano/tarde para que puedan utilizar el transporte público cuando haya menos gente. Permitir al personal comer en sus escritorios o escalonar las horas de almuerzo para evitar las salas de almuerzo abarrotadas.

o escalonar las horas de almuerzo para evitar las salas de almuerzo abarrotadas. Pasar el menor tiempo posible en cafeterías o en los centros de negocios, coworking, etc.

o en los centros de negocios, coworking, etc. Cuando sea necesario celebrar reuniones , hacerlas en una sala más grande donde las personas puedan sentarse con más espacio entre ellas (por lo menos a una distancia de uno o dos metros).

, hacerlas en una sala más grande donde las personas puedan sentarse con más espacio entre ellas (por lo menos a una distancia de uno o dos metros). Evitar dar la mano o abrazarse. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.