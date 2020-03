La búsqueda de referencias de un cirujano, principal factor para decidirse, según Castro Sierra Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 15:27 h (CET) Quienes tienen en mente someterse a cualquier tipo de cirugía estética, cuentan con muchas dudas sobre el modo de hacerlo, el centro al que acudir o el cirujano responsable de esta intervención, antes de dar el paso y contratar el servicio, para lo cual Estética Castro Sierra considera que la seguridad y la confianza en cirujano concreto es el principal factor para decidirse Las personas que sopesan adentrarse en un proceso quirúrgico de cirugía estética tienen que valorar diferentes criterios, como si de verdad necesitan dar el paso, cuándo será el mejor momento y el modo de proceder; pero, sin duda, el criterio fundamental antes de acometer una operación de esta categoría es escoger bien un cirujano estético.

Como en la capital española es donde más oferta de este tipo se puede encontrar, muchas con reconocimiento internacional, escoger el mejor cirujano plástico en Madrid supondrá sencilla búsqueda de referencias, así como las sugerencias de amigos o conocidos que ya hayan pasado por sus manos.

Criterios para decidirse por un cirujano

El intrusismo y los malos resultados (tanto a nivel estético como de salud) son algunas de las razones por las que gran parte de los posibles pacientes desconfían de las habilidades de quienes se ofrecen a realizar la operación.

La vía principal para salir de dudas es consultar su acreditación, con una sencilla y breve búsqueda en la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), que es la agrupación de especialistas en este sector.

Cuando se busca el nombre de un cirujano que alega que obtuvo su título en otro país pero no aparece en esta base de datos, se tiene que desconfiar, ya que eso supone que no tiene poder para ejercer la profesión en España.

Aún no hay una decisión firme una vez se establece el primer contacto entre paciente y cirujano, ya que de esta primera reunión dependerá la elección de las personas interesadas.

En este encuentro inicial, se debe dar una conversación en la cual el paciente exponga su caso con detalle, planteando todas las dudas y temores al especialista; en cambio, el cirujano tendrá que escuchar con detenimiento, siendo totalmente sincero y explicando cuál será el modo a proceder en esta intervención.

Tener constancia de casos de éxito en el entorno o de intervenciones complejas en las que hayan sabido responder a las necesidades que iban surgiendo son también otros motivos para estar seguro de la decisión.

Castro Sierra es uno de los cirujanos plásticos de gran reputación y prestigio a nivel nacional, con más de 35 años de trayectoria intachable proporcionando las mejores soluciones a quienes han acudido en estos años a su centro.

