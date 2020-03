Ayuda Subastas: el portal web que rompe las barreras de las subastas inmobiliarias Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 13:18 h (CET) Ayuda Subastas es un nuevo portal web que ayudará a los inversores en la búsqueda de las mejores subastas, de acuerdo a sus intereses, con un sistema de alertas para no perderse ninguna subasta y con la ayuda de expertos con más de 11 años de experiencia en el mercado inmobiliario Las subastas que se publican en el BOE son de dominio público, pero no así su información, pues está escrita en términos jurídicos que no son los más amigables para cualquier persona. Además, conocer los datos catastrales de registros y las cargas que pueda tener dicho inmueble, pueden convertirse en una búsqueda tediosa para el usuario.

Ayuda Subastas nace como solución a todos esos problemas y se dirige tanto a pequeños como a grandes inversores, facilitando toda la información en un corto plazo de tiempo (pues si hay algo de vital importancia en estas subastas son los plazos), de tal manera que el cliente pueda saber con celeridad si el inmueble es acorde a sus necesidades, o si por el contrario no se ajusta a lo que busca.

La información es poder y en este caso se trata de información y dinero pues, lo que a priori puede parecer una subasta perfecta, puede convertirse en una pesadilla tras la adjudicación por no tener la información adecuada. Cargas desconocidas, inmuebles que no están vacíos o que están en un estado lamentable de conversación, pueden convertir una operación lucrativa en una ruina.

Los expertos de Ayuda Subastas ofrecen valoraciones según los portales más importantes del mercado actual. Obtienen los certificados, la información del inmueble y todo lo necesario para que la subasta se realice con la mayor seguridad y tranquilidad para el inversor, maximizando así sus beneficios.

Ayuda Subastas, ofrece una prueba de 15 días sin coste, para poder probar el sistema de alertas y conocer el funcionamiento del portal para cualquier usuario. Solo tienen que acceder a www.ayudasubastas.com y registrarse de manera gratuita para iniciar el periodo de prueba. Para cualquier duda también se pueden poner en contacto con José María Valle Iturriaga en el 653 19 90 81 o por correo en info@ayudasubastas.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.