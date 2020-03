Lingokids dona licencias de su app a 1.000 colegios de toda España para facilitarles la continuidad de la enseñanza del inglés durante la crisis del coronavirus Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 13:38 h (CET) La medida pretende ayudar sobre todo a aquellos centros educativos que no disponen de plataformas digitales para proveer a sus alumnos de contenidos para casa, ofreciéndoles una alternativa complementaria a las clases y a la vez entretenida La empresa española Lingokids, especializada en el aprendizaje de inglés para niños de 2 a 8 años, ha decidido poner a disposición de 1.000 colegios de Infantil y Primaria de toda España licencias gratuitas de su aplicación móvil. Su objetivo es proporcionar a estos centros educativos -particularmente a aquellos que no disponen de plataforma digital propia- una herramienta que les ayude a dar continuidad a la enseñanza de este idioma durante el periodo en el que sus alumnos deban permanecer en sus casas, en cuarentena o como medida preventiva frente a la expansión del coronavirus.

Para ello, la compañía ha habilitado una dirección específica de e-mail, colegios@lingokids.com, en la que todo centro interesado podrá solicitar dicha licencia y compartirla después con todos sus alumnos de hasta 8 años para que puedan acceder al curso completo de inglés de Lingokids desde sus tablets o smartphones, tanto en versión iOS como Android. La aplicación estará disponible en abierto para estos colegios y su alumnado durante un mes, pudiéndose ampliar este periodo en caso de que la situación provocada por la pandemia lo requiera.

El curso de inglés de Lingokids consta de 10 unidades con 60 rutas de aprendizaje en las que los niños pueden aprender y repasar los contenidos relacionados con los habituales ‘topics’ de la asignatura, como colores, números, partes del cuerpo, formas, alimentos, animales, profesiones, deportes y un largo etcétera.

Su valor añadido es que el aprendizaje se realiza a través de un dispositivo electrónico, lo que lo convierte en una actividad más atractiva para los niños, y que utiliza el juego interactivo como principal metodología (Playlearning™), por lo que, además, les resulta divertido y entretenido, consiguiendo retener su atención y mejorar sus resultados. Asimismo, la app está configurada de manera que el avance del curso se adapta a la propia evolución de cada alumno, con lo que se consigue un aprendizaje personalizado.

“No todos los colegios de España están tecnológicamente preparados con plataformas digitales para proporcionar estos días a sus alumnos la posibilidad de mantener la continuidad de sus clases. Queremos contribuir a que aquellos con más dificultades puedan disponer de forma gratuita de nuestra herramienta, que sus alumnos puedan seguir avanzando en el conocimiento del inglés y que se entretengan mientras aprenden jugando, de manera que Lingokids sea también una ayuda para los propios padres”, afirma Cristóbal Viedma, CEO y cofundador de la compañía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.