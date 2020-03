Zeuko apuesta por el mercado chileno Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 12:38 h (CET) Firma una colaboración con Gertuko, que le ayudará a entrar en sectores estratégicos Zeuko ha puesto sus miras en las oportunidades que presenta el mercado chileno para una empresa con su conocimiento en grúas industriales y portuarias. La apuesta por acceder a este mercado se ha sellado recientemente con un acuerdo de colaboración con la firma Gertuko, que le ayudará localmente a posicionarse en sectores estratégicos.

El conocimiento de Gertuko, que se dedica a tender puentes entre las empresas vascas y el mercado chileno, permitirá a Zeuko enfocar la estrategia comercial más adecuada para responder a las necesidades de los sectores más afines a su actividad. Entre estos se encuentran nichos de mercado muy relevantes en el país como el sector minero, el sector portuario y los astilleros, donde Zeuko puede aportar su experiencia.

Para Zeuko las oportunidades se plantean en la amplia actividad industrial que hay en el país y en el sector de minería. Un sector muy grande y con importantes necesidades de productos y servicios, en el que el movimiento de cargas es la segunda actividad después de la extracción. “Gracias a nuestra especialización podemos trabajar con todo tipo de compañías; con fabricantes de productos estándar para crear productos a medida, pero también realizar inspecciones técnicas, proyectos de prolongación de la vida útil de las grúas y maquinaria especial… hay un campo de trabajo muy amplio”, afirma Ismael Bienvenido, managing director de Zeuko. El prestigio que tiene la ingeniería y tecnología europeas en el mercado local contribuye también a añadir valor a la marca. La previsión es que los servicios de Zeuko tengan una buena acogida, especialmente en los campos de la inspección y ampliación de la vida útil de grúas, la sensorización de grúas para realizar mantenimiento predictivo, la renovación de grúas y el suministro de maquinaria singular y específica.

Con estas perspectivas los equipos de Zeuko y Gertuko trabajarán conjuntamente para plasmar los primeros proyectos a medio plazo. A partir de un primer análisis y un estudio de mercado concreto se ha establecido una estrategia de entrada que se llevará a cabo en sucesivas fases contando con el acompañamiento local de Gertuko, que cuenta con oficinas en Chile y en el País Vasco. Para Eñaut Gereñu, gerente de esta firma “la experiencia y la innovación en la que están trabajando son un valor añadido de Zeuko, y tienen grandes clientes que son la mejor carta de presentación; seguro que tiene oportunidades de llevar adelante buenos proyectos en Chile”.

Para Gereñu, el mayor problema a la hora de hacer negocios en este mercado es la diferencia cultural y que la distancia hace que no se conozca en detalle el país. “Muchos piensan que somos iguales, pero hay muchas características que hay que tener en cuenta para trabajar allí. Si se hace bien, con el tiempo llegan los resultados. Al igual que otros países latinoamericanos, no es tan fácil entrar, pero si entras es para quedarte”.

Además del mercado chileno, el interés de Zeuko también abarca otros países de Latinoamérica. Cuenta con proyectos en curso en Ecuador y Colombia, donde ha llegado de la mano de clientes y se plantea ampliar su actividad a corto plazo.

