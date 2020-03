Sistemas de climatización más eficientes con la nueva gama de termostatos digitales de Schneider Electric Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 12:43 h (CET) Los nuevos TC900 están especialmente pensados para hoteles, edificios oficinas y residenciales, hospitales u otras instalaciones que cuentan con sistemas de climatización centralizada. Combinados con las válvulas inteligentes PIBCV y el actuador MP120, estos termostatos mejoran la eficiencia y permiten reducir costes energéticos y de instalación. Estos novedosos sistemas de climatización cuentan con grandes pantallas LCD retroiluminadas que muestran el estado de la refrigeración, calefacción y ventilación Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado la nueva gama de termostatos digitales TC900 para climatización mediante Fan Coil, que proporcionan la máxima eficiencia y seguridad, al mismo tiempo que garantizan el confort del usuario.

El Fan Coil es un sistema de climatización agua-aire muy compacto, cada vez más utilizado en edificios residenciales, comerciales e industriales. Se trata de un dispositivo sencillo, formado por una o dos baterías para el intercambio de frío o calor y un ventilador que, conectado a un sistema de tuberías, climatiza uno o varios espacios.

Los nuevos termostatos digitales de la serie TC900, optimizados para hoteles, hospitales, edificios de oficinas o inmuebles residenciales y aptos para aplicaciones de dos o cuatro tubos, permiten controlar los sistemas Fan Coil de forma más eficiente. Fáciles de instalar y de usar, ofrecen las características propias de un mini PC, con una imagen moderna y actual, capaz de adaptarse a la decoración de cualquier estancia.

Múltiples posibilidades para diferentes necesidades

Los nuevos termostatos digitales de la serie TC900 ofrecen dos opciones estéticas,de cristal negro sobre base blanca y pantalla táctil —el TC907— o de cristal blanco con pulsadores —el TC903—. Además, están equipados con un control basado en un microprocesador y una gran pantalla LCD retroiluminada que muestra información relativa al modo de funcionamiento —refrigeración, calefacción y ventilación—, la velocidad del ventilador, la temperatura ambiente y la consigna. De este modo, un hotelero puede decidir si el huésped verá la temperatura real de la habitación o sólo la temperatura de consigna.

Los modelos Deluxe de la gama incluyen un modo reposo para el ahorro de energía, entrada para ocupación/tarjetero de hotel y visualización en tiempo real. Además, algunos modelos ofrecen comunicación Modbus, para integrar en el sistema de control global del edificio y sensor remoto de temperatura opcional.

Seguridad, eficiencia y confort

Entre las funciones que ofrecen los nuevos termostatos digitales TC900 de Schneider Electric destacan la regulación del punto de ajuste para el entorno, con incrementos de 0,5°C; la selección de velocidad del ventilador alta, media, baja y automática; el control de los modos de funcionamiento y la función de bloqueo de botones para evitar la manipulación de los termostatos por parte de terceros.

Además, también cuentan con modo de ahorro de energía, protección de baja temperatura y modo alerta. El primero se activa y se desactiva pulsando el botón ‘Eco’. En el modo ECO, el TC900 ajusta su temperatura de consigna hasta +-5ºC, valor ajustable, para conseguir ahorros energéticos inmediatos. Por otro lado, mediante el modo de protección de baja temperatura, cuando la temperatura de la sala baja de los 5°C, el termostato se activa automáticamente y regula la velocidad del ventilador en baja.

Una vez alcanzados los 7° C, el termostato se desactiva. Finalmente, la función Alerta facilita el mantenimiento del sensor de temperatura. En caso de anomalía, el termostato intenta controlar la válvula para cerrar y colocar el dispositivo en estado inoperativo y la pantalla indica el estado actual mostrando distintos mensajes de diagnóstico en función de cuál sea la anomalía producida.

En cuanto a la seguridad, los dispositivos cuentan con memoria no volátil (EEPROM), que conserva las configuraciones del usuario durante potenciales pérdidas de alimentación eléctrica. Además, su cableado proporciona un medio de desconexión, conforme con las normas IEC 60947-1 e IEC 60947-3, y protección contra sobretensiones a los conductores del suministro.

Asegurando la autoridad total de la válvula

Otra de las ventajas de la nueva serie de termostatos digitales TC900 es la posibilidad de integrarse con las válvulas inteligentes de control independientes de la presión (PIBCV) y el Actuador MP120, desbloqueando, así, un nuevo nivel de eficiencia energética en edificios comerciales, hostelería, distribución, educación, hospitales y centros de datos.

Para ser energéticamente eficientes, las aplicaciones de equipos Fan Coil dependen de un control preciso de la temperatura. Este control es proporcionado por las válvulas instaladas en la base del sistema de control. Disponer de dispositivos de medida a este nivel es fundamental para obtener una eficiencia óptima del sistema y el máximo confort de los ocupantes.

La serie TC900, junto con las válvulas PIBCV y Actuador MP120, conforman una solución que garantiza el equilibrado hidráulico en el sistema de calefacción y refrigeración del edificio. Así, permiten reducir los costes energéticos ajustando los caudales de la bomba al mínimo requerido, los costes de instalación eliminando la necesidad de instalar válvulas de regulación estática y el tiempo necesario para su ajuste y equilibrado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los túneles de viento Windoor convierten a un padre en un superhéroe El cierre de los colegios aumentará un 50% el tiempo de los menores frente a las pantallas, según Qustodio El Grupo Schaeffler en un entorno difícil con un fuerte cash flow en 2019 Zeuko apuesta por el mercado chileno Los vinos de Jerez de Osborne se cubren de oro en los Bacchus