Principales tendencias de UX en las Apps para el 2020 según Hasten Group Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 10:39 h (CET) La Experiencia de Usuario (UX) un elemento claves a la hora de diseñar las Apps. Un buen diseño mejora el rendimiento, incrementa la competitividad de las empresas, impulsa el crecimiento del negocio y optimiza la experiencia de cliente a través de la innovación, creación y desarrollo de soluciones Las nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana, su proliferación y mayor utilización conforman un nuevo ecosistema tecnológico en el que se impone un continuo y mayor uso de diferentes dispositivos, experiencias multicanal o de canales cruzados. Nuevas formas de relacionarse que han convertido a los dispositivos en instrumentos imprescindibles en el devenir cotidiano. El mercado digital, o la industria 4.0, es altamente competitiva requiere y necesita reinventarse. El diseño centrado en la experiencia de usuario (UX) es un elemento clave a la hora de diseñar nuevos productos digitales. Los diseñadores siempre buscan mayor facilidad en el uso de la página para que el usuario encuentre todo lo que necesita de la forma más rápida, intuitiva y cómoda posible.

La UX , indican en Hasten Group, es lo que percibe una persona al interactuar con un producto o servicio, de ahí que una buena experiencia de usuario se logre al diseñar productos útiles y deseables y que influye en definitiva en que el usuario se sienta satisfecho. La usabilidad es un atributo de la experiencia de usuario. Un diseño estratégico siempre impulsa el crecimiento del negocio a la vez que optimiza la experiencia de cliente a través de la innovación, creación y desarrollo de soluciones para mejorar el rendimiento e incrementar la competitividad de las empresas.

Hasten Group enumera las principales tendencias para mejorar la UX en 2020:

- Interfaces gráficas más allá de botones: nuevas formas de interacción que va más allá de los botones como son los gestos o la voz y que proporcionan una experiencia más comprensible y visual, contribuyendo positivamente a la apariencia del producto o servicio y que el usuario el usuario permanezca más tiempo en el sitio web.

- Asistentes de voz con conversaciones naturales. Los avances en el Procesamiento de Lenguaje Natural permitirán dialogar de forma más natural con los asistentes virtuales, desarrollar tareas sencillas y realizar acciones efectivas.

- Los UX Writers. Deben estar desde el inicio para modular el tono, la voz y el estilo del producto que plasman en una guía de estilos combinando tanto el microcopy como el copywriting. Trabajan con los stakeholders, diseñadores y desarrolladores, para delimitar la historia que se quiere contar a través del producto y escribir los contenidos de todas las piezas.

- Paleta de color intensa y vibrante. El color también interfiere en el diseño de experiencia. La apuesta por lo llamativo, el uso de colores intensos da una sensación de prestigio y mayor exclusividad. Esta preferencia de colores más impactante es aprovechada para construir una interacción más eficaz.

- Diseño agnóstico del dispositivo :"mobile first is dead". En un entorno digital multidispositivo, el diseño de interfaces más allá de los dispositivos tiene una gran demanda. La experiencia independiente del aparato supone un desafío enorme, porque un mismo producto debe poder utilizarse con controles y órdenes diferentes en función de soportes y dispositivos.

- El video y el storytelling: la integración del video y contar historias inspiradoras son elementos fundamentales que siguen vivos para captar la atención de los usuarios y mantenerlos.

- Animación: fuerza motriz para conectar mejor con el usuario. La animación sigue ocupando un lugar prioritario en el diseño de experiencia. Utilizada de forma adecuada donde sea precisa, la animación de elementos en un producto digital que contribuye a captar la atención y conectar mejor con el usuario, mejorando la usabilidad y la navegación.

- Gráficos 3D: la representación gráfica “render” en 3D permite presentar el producto o los servicios de una manera mucho más interactiva y atractiva, al poder verse en 360 grados.

- Realidad Virtual y Aumentada. Ambas se han convertido en elementos centrales, eliminan barreras y brindan muchas experiencias en las experiencias digitales a la hora de innovar y crear nuevas experiencias.

- Usos de Recursos Biométricos. Menos tiempos, menos incidencias, más seguridad. Los Recursos Biométricos han simplificado, facilitado y agilizado los procesos y usabilidad. Reducen los tiempos de los procesos, eliminan puntos de fricción y mejoran la seguridad de los usuarios.

Hasten Group, consultoría tecnológica especializada en transformación digital, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo web, big data y smart cities, señala que el rápido crecimiento de las tecnologías requiere conocer las directrices y ejes transversales que rigen actualmente el mercado para aplicarlas. El diseño centrado en la experiencia de usuario garantiza que los consumidores tengan a su disposición productos o servicios cada vez más volcados en satisfacer sus necesidades a la vez que las empresas logran productos de mayor calidad y capaces de cumplir las expectativas de los clientes. Para terminar, solo desde el conocimiento, la investigación y la innovación, como hace Hasten Group, es posible desarrollar las mejores soluciones y garantizar la excelencia tecnológica y obtener un retorno más positivo. Las tendencias actuales de Experiencia Inteligente, fruto de la propia Experiencia de Usuario delimitan buena parte del trabajo que desarrollan diseñadores, centrados prioritariamente en la consistencia externa de una interfaz a lo largo de los diferentes dispositivos y canales, la usabilidad, el diseño de la interacción y la interrelación de los activos digitales de manera eficiente, lógica y con un compromiso sostenible.

Hasten Group

Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión.https://www.grupohasten.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los túneles de viento Windoor convierten a un padre en un superhéroe El cierre de los colegios aumentará un 50% el tiempo de los menores frente a las pantallas, según Qustodio El Grupo Schaeffler en un entorno difícil con un fuerte cash flow en 2019 Sistemas de climatización más eficientes con la nueva gama de termostatos digitales de Schneider Electric Zeuko apuesta por el mercado chileno