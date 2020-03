Cifras del coronavirus

Estamos pasando por tiempos muy difíciles, no es tiempo de callar aunque nuestras palabras parezcan inútiles, si no nos haremos cómplices. Datos al día 12-3-2020. Para que no nos manipulen tenemos que tener datos concretos, no mero alarmismo carente de datos fidedignos. Según ya dije, en Cantabria, Región de 580.200 habitantes (2018), este año, por la gripe que nos afecta todos los años, se han producido 14 muertos. Si comparamos estos datos con la totalidad de España, 46.730.000 (2018) habitantes, según una sencilla regla de tres, nos daría, como muertos en toda España, la cifra de 1.127 defunciones. Datos, igualmente, relativos al Coronavirus en España: afectados 2.258, dados de alta: 136 fallecidos: 63. Aunque estas cifras aumenten, no tienen una explicación razonable para el pánico que se ha fomentado. Sin embargo, cada día se producen en España 258 abortos, crimen abominable, y de eso ya nadie se inmuta. ¿Alguien me puede explicar que poder es el que tiene aterrorizada a la población? ¿Será la Gobernanza Global? Puede ser, que estos personajes maléficos, sin pretenderlo, van a colaborar en la purificación de esta sociedad esclavizada por Satanás y sus esbirros que van a provocar una gravísima crisis económica a nivel mundial.