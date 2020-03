El director deportivo del Leganés da positivo por coronavirus y el equipo suspende sus entrenamientos

El director general del CD Leganés, Martín Ortega, ha dado positivo por coronavirus, lo que ha motivado que el club suspenda los entrenamientos del primer equipo, que, aunque no ha mantenido contacto directo con el directivo, no volverá al trabajo hasta que todos los integrantes de la plantilla y del cuerpo técnico se practiquen las pruebas pertinentes.



"A lo largo de la tarde-noche de ayer el club recibió la información de que el director general Martín Ortega daba positivo en el test de coronavirus. Por ese motivo las personas que han mantenido un contacto directo con dicha persona han extremado sus medidas de control y se han puesto en cuarentena", ha informado este viernes la entidad pepinera.



A pesar de todo, el club ha asegurado que la primera plantilla y el cuerpo técnico "no han mantenido un contacto directo con Martín". "Aún así, se han suspendido las actividades comunes y el primer equipo no volverá a entrenar hasta que no tengan confirmación de que ningún jugador ni miembro del staff está contagiado", indicó.



Por otra parte, el Leganés explicó que Martín Ortega "está en buenas condiciones" y que este mismo viernes por la mañana recibirá el alta hospitalaria, y se trasladará a su casa "para realizar el aislamiento oportuno".