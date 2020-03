​¿En qué se basa la tasación de una vivienda?

La tasación de una vivienda requiere de diferentes fases y características, pero no solo es uno su valor, sino que éste es dependiente de la finalidad de la tasación y del tipo de activo.



Debemos tener en cuenta si el fin de la tasación es la obtención de una hipoteca o la actualización de un alquiler ya contratado, así como el cálculo del valor máximo legal en caso de viviendas de protección oficial o el valor técnico.



¿Qué es un informe de tasación? El documento que informa sobre el valor de tasación de una vivienda está regulado por disposiciones legales urbanísticas que recogen los elementos y aportaciones que a tener en consideración a la hora de realizar el documento de tasación de la vivienda. Una tasación que podrá ser tanto tradicional como una tasación online.



Fases de la tasación En todo proceso de compraventa de una vivienda media (por ejemplo la venta de inmuebles en Madrid), la tasación de la misma es con la que se obtiene su valor de cara a cualquier tipo de transacción.



Inicialmente, el tasador procede a la solicitud al registro de una nota simple para corroborar la información aportada por la persona interesada y cotejarla por la que se encuentra oficialmente registrada.



Este mismo proceso lo realizará mediante una solicitud de copia de la escritura de la vivienda, cruzando la información de la misma con los datos registrados en el catastro y el Ayuntamiento en que se encuentra ubicada la misma.



Elementos de análisis Estado del edificio donde está emplazada la vivienda. Se analizan factores como posibles rehabilitaciones de la construcción, las correspondientes inspecciones técnicas y el estado de elementos exteriores como balcones y fachada. Además, serán elementos sumatorios aquellos que aporten valor a la comunidad, como los ascensores, las zonas verdes, si tiene piscina o zona deportiva, entre otros.



Ubicación geográfica de la vivienda. Este factor es esencial. Las viviendas ubicadas en zonas idóneas arrojarán una tasación más positiva y sus posibilidades de éxito en la compraventa serán mayores.



Superficie. La relevancia de la cantidad de metros cuadrados de la vivienda no solo atiende a la cantidad, sino a su valor. La localización de la vivienda aportará más valor a este factor, así como las obras que se le hayan realizado o su conservación.



Iluminación. Es una realidad que una vivienda que goce de mayor luz natural obtendrá una valoración mayor que aquella que no la tenga. De ahí que la orientación de la vivienda también sea un factor de análisis relevante. Su orientación influye en la obtención de un mejor índice de valor, así como contar con unas buenas vistas.



Distribución de la vivienda y características. No solo el tamaño importa, sino su correcto aprovechamiento. El número de dependencias constituye un valor añadido a la tasación, así como la calidad de los materiales con que se construyó.



El tasador, en este punto, verificará la posesión de la posesión del certificado energético de la vivienda, de obligatoria obtención para gestiones de compraventa y alquiler desde el 2013.



Puntos a favor de una alta valoración son aspectos como la insonorización o las instalaciones complementarias; tales como el aire acondicionado, la calefacción, el hilo musical o el sistema integrado de limpieza, entre otros.



Análisis de los “testigos” Para fijar el valor final de la vivienda, el tasador realiza un análisis de mercado en el entorno de la vivienda a tasar, de manera que realiza un muestreo de mercado y realiza una comparativa con respecto a la misma.



Este análisis se realiza como una simulación de compra abarcando pisos en venta en las proximidades y el escrutinio de los diferentes portales de compraventa de vivienda que operan en la zona.