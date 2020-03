La empresa española VirtualCable ofrece su solución para Teletrabajo de forma gratuita Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 07:02 h (CET) Este fabricante de software ha decidido prestar su apoyo a todas las organizaciones que se ven obligadas a implantar el trabajo remoto como medida preventiva para garantizar el bienestar de su plantilla La crisis sanitaria actual está forzando a muchas empresas a buscar con rapidez una solución para que sus empleados puedan trabajar desde casa. “Consideramos que todos tenemos que poner todos los recursos que están en nuestras manos para evitar que la situación empeore. Por eso, hemos decidido proporcionar nuestro software de VDI y vApp UDS Enterprise de manera gratuita a todas las empresas españolas, para que los procesos de adquisición de una solución no sean una barrera para que ofrezcan a sus empleados la posibilidad de teletrabajar”, explica Félix Casado, CEO de VirtualCable.

Este fabricante proporcionará a todas las PYMES que lo soliciten una versión sin coste alguno de por vida para un máximo de diez usuarios. “Sabemos que las pequeñas y medianas empresas cuentan habitualmente con menos recursos y que son las más vulnerables ante este tipo de crisis, por eso queremos que la inversión no sea un inconveniente para que adopten las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad”, comenta Casado.

VirtualCable también ha pensado en las administraciones públicas y grandes corporaciones, que están sujetas a trámites administrativos para poder adquirir una solución. Esta firma les suministrará su software para teletrabajo gratuitamente durante los próximos seis meses, para que puedan implantar una solución eficiente de forma inmediata.

Por último, cualquier empresa podrá utilizar UDS Enterprise de manera gratuita durante los próximos tres meses. “Queremos ofrecer una solución global y que cada compañía pueda elegir la fórmula que mejor se adapte a sus necesidades”, señala el CEO de VirtualCable.

Una de las ventajas de esta herramienta es la rapidez con la que se despliega, una característica clave dada la situación actual, en la que un elevado número de empresas están teniendo que adoptar el teletrabajo de un día para otro. “Con UDS Enterprise, cualquier organización puede poner en funcionamiento un sistema de trabajo remoto en una mañana. Para solicitar el software, sólo tienen que ponerse en contacto con cualquier distribuidor de informática de nuestro país”, indica Casado.

VirtualCable, empresa con capital 100% español y fabricante de UDS Enterprise, cuenta con una dilatada experiencia. Más de dos mil empresas de más de cien países, entre ellas centros educativos, organismos pertenecientes a la administración pública y empresas de todos los tamaños y sectores llevan años confiando en UDS Enterprise.

Más información: https://www.udsenterprise.com/es/

