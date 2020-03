​Retales sueltos del “Coronavirus” Se ha comprobado que el 8M fue nefasto. Pedro Sánchez 'Plagio' y sus ministros y ministras sabían desde el día antes que la peligrosidad del coronavirus era un hecho Jesús Salamanca

viernes, 13 de marzo de 2020, 08:21 h (CET) No faltan desalmados que aprovechan cualquier circunstancia para rentabilizarla a su favor o simplemente hacer el mal. Y esto último es lo que ha sucedido en Castilla y León: alguien ha hecho circular una nota anunciando la suspensión de las clases en la comunidad a partir del día 20 de marzo.



Esa mala y castigable estrategia me recuerda a aquel alumnado que, en los años ochenta, llamaba a su centro con amenaza de bomba los días que había examen. Lo hacían desde el anonimato y con voz distorsionada. Llegó un momento que nadie hacía caso a ese tipo de llamadas. Bien es verdad que, en muchos casos, la inspección educativa acudió al centro a petición del director o directora correspondiente, con el fin de delegar responsabilidades ya que era la nefasta “época del plomo” del terrorismo vasco.



Esa nota a la que antes nos referíamos ha dado lugar a que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, compareciera en televisión para denunciar la falsedad de la misma. A la vez se ha puesto a disposición del Gobierno central para adoptar cuantas medidas se adoptaran por la autoridad sanitaria. También ha aprovechado para arrimar el ascua a su sardina y se ha extendido inútilmente, como en él es habitual. Reconozco que sus discursos son aburridos, cansinos y vacíos; nada que ver con los de Juan Vicente Herrera y Juan José Lucas.



Mucho tiene que aprender este presidente de Isabel Díez Ayuso; la presidenta de Madrid se ha puesto por delante del Gobierno social-comunista en la adopción de medidas contra la pandemia que ya es el Covid-19. Su comparecencia ha mejorado considerablemente todas las intervenciones del Gobierno central y, escuchadas las opiniones de la ciudadanía madrileña, ésta se siente segura con la responsabilidad mostrada por Ayuso y su Gobierno, pero con temor por si el Gobierno de Pedro 'Plagio' interfiere maliciosamente en las medidas adoptadas, bien por envidia o por tapar su propia dejadez e ineficacia, además de la irresponsabilidad mostrada el 8M.



¿Y por qué ese temor de los madrileños? Pues porque se ha comprobado que el 8M fue nefasto. Pedro Sánchez 'Plagio' y sus ministros y ministras sabían desde el día antes que la peligrosidad del coronavirus era un hecho y que esa irresponsable manifestación iba a causar un ascenso brutal de afectados, como así fue. De momento hay afectadas entre las ministras, personal de Moncloa y numerosos altos cargos -- y altas 'cargas'-- que asistieron al bodrio de la mal llamada defensa del feminismo vulgar y sectario que se predica y defiende en esta España nuestra, manifestándose anualmente en la citada fecha. ¿Será que no se puede ir sola ni borracha? Nada que ver con el feminismo al que aludía la portavoz del PP en “Working Woman” que, dicho sea de paso, representa el feminismo moderno en contraposición con el que arrastra la barragana de Pablo Iglesias.



Con las mentiras del Gobierno social-comunista y su deficiente actuación en la llamada "peste china", se está ganando la animadversión de todos: desde periodistas hasta cadenas de TV y emisoras de radio, sin contar a cuantos colectivos ya estaban a partir un piñón contra el caos que representa esta peña que aún algunos llaman Gobierno de coalición. En una ocasión leí en el ‘Magazine Good Reading' que "La gente nos juzga por nuestras intenciones. Se puede tener un corazón de oro, pero eso también puede decirse de un huevo duro".



No estaría de más que se aplicase esto mismo el antes mencionado presidente de Castilla y León para que no se deje llevar por la mentira, la desinformación de sus asesores y los malos consejos de sus cercanos o su otra parte del gobierno de coalición con los seguidores del que fuera veleta del Congreso de los diputados, Alberto Ribera.

