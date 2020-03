Esenzzia sugiere 5 consejos esenciales para aprovechar al máximo un perfume Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 15:58 h (CET) Los perfumes son productos muy especiales, que dicen mucho de la personas que los usan, por lo que es fundamental tener en cuenta algunos trucos básicos para que les saques el máximo provecho y se mantengan en perfectas condiciones, según apuntan los profesionales de Esenzzia La fragancia que cada persona usa se asemeja a una especie de seña de identidad propia, un aroma que se asocia por mucho tiempo a su personalidad y a las emociones que genera.

Para aprovechar todo lo posible este producto, se puede seguir varios trucos esenciales que harán que alargues sus propiedades y aportaciones al estilo personal que consigue.

5 consejos para aprovechar al máximo un perfume

A continuación, se exponen los 5 trucos más importantes para optimizar al máximo el uso de un perfume:

- No hace falta gastarse mucho: no es necesario rascarse demasiado el bolsillo para hacerse con una fragancia que perdure en el cuerpo durante toda la jornada; con la compra de perfumes de imitación de larga duración, se puede disfrutar de un aroma personal, fresco y de calidad a unos precios realmente bajos, siendo similares o, incluso en algunas ocasiones, superior al producto de referencia de las grandes firmas perfumistas.

- Dónde aplicarlo: un error muy frecuente de quienes se perfuman con frecuencia es que se lo echan, como se suele decir, de arriba a abajo; el cuello, tras las orejas o las muñecas son algunos de los lugares estratégicos del cuerpo para potenciar el aroma de un perfume.

- Crema o vaselina no perfumada: aplicando un poco de alguno de estos productos, se consigue una prolongación en el tiempo del aroma para que acompañe durante un mayor período de tiempo, optimizando así su efecto.

- No frotar las muñecas: otra de las técnicas cada vez más vistas en los usuarios de perfumes es esta, pensando que se potencia su efecto cuando ocurre todo lo contrario, se altera la química del producto y minimiza el tiempo de permanencia.

- Rociar antes de vestirse: aunque muchas personas hagan justo lo contrario, lo cierto es que la mejor forma de aprovechar las propiedades de un perfume es aplicarlo sin ropa, incluso justo a la salida de la ducha, ya que, con la humedad de la piel, provocará que permanezca más tiempo.

Esenzzia es una de las firmas más reconocidas a nivel nacional en la venta de perfumes de imitación, con unos precios muy asequibles sin renunciar en ningún momento a los mejores aromas del mercado, ya que sus productos se elaboran con materia prima natural y de primera categoría.

