Azules de Vergara ofrece 5 claves esenciales para comprar el mejor calzado para cada tipo de trabajo

jueves, 12 de marzo de 2020, 15:22 h (CET) Es fundamental atender a las necesidades de cada sector para escoger el mejor calzado que usarán quienes desempeñen sus tareas, así como buscar la talla más adecuada para el máximo confort, según apuntan los profesionales de Azules de Vergara En gran cantidad de trabajos, se hace indispensable (además de obligatorio) el uso de un calzado adecuado para prevenir posibles incidentes que pongan en riesgo la integridad del empleado.

Por ello, hacerse con unas botas de trabajo adecuadas es el primer paso para cumplir con las premisas indispensables en materia de seguridad laboral.

No obstante, existen una gran variedad de sectores y tareas específicas en las que son necesarios diferentes tipos de calzado de trabajo, por lo que hay que saber diferenciarlos antes de escoger el más adecuado.

Características básicas del calzado de cada tipo de botas de trabajo

Entre los tipos de botas de trabajo, destacan los siguientes:

- Botas de seguridad: son las que ofrecen las medidas de seguridad indispensables para garantizar la integridad del trabajador, como una suela de poliuretano de doble densidad, un tope de seguridad, una plantilla anti-perforación de acero o el máximo coeficiente de anti-deslizamiento.

- Botas para trabajos de motosierra: para tareas tan específicas como éstas, es necesario recurrir a artículos consistentes en puntera y lámina, suela antideslizante, resistencia ante hidrocarburos y por supuesto estar certificados para el corte de motosierra.

- Botas de bombero: para aquellos que trabajan muy cerca del fuego, es fundamental también contar con un calzado que les proteja del daño que éste puede provocar. Que sean antiestáticas, impermeables y transpirables, que tengan plantillas antiperforación textil o suelas de nitrilo son algunas de las características básicas.

- Botas de electricista: para la labor de los electricistas, se necesita un calzado no metálico, además de antiabrasivo y antiestático.

- Botas de soldador: con un forro absorbente/desabsorbente, una puntera y plantilla de acero, una lengüeta cubre cordones, y la piel hidrófuga, quienes se dediquen a este sector tendrán sus pies a salvo.

Escoger la talla adecuada es otra de las premisas más importantes de este proceso; su elección es muy diferente a la que se puede aplicar para el calzado de calle, ya que su finalidad es diferente y debe procurar el mayor confort posible.

Por ello, buscar las botas que permitan un movimiento libre de los dedos, sin presión excesiva sobre ellos, será todo un acierto para desempeñar un trabajo cómodo y seguro.

También conviene atender a la estación del año o la temperatura en la que se desempeña normalmente el trabajo.

La estética del calzado o los calcetines con los que introducir los pies serán otros aspectos básicos que tener en cuenta en este proceso, el cual se debe regir siempre analizando los posibles riesgos inherentes de cada trabajo.

Azules de Vergara es una tienda ya centenaria destinada a la venta de uniformes y ropa de trabajo de primera calidad, también mediante el comercio electrónico, por el cual todos los interesados puede acceder a sus artículos desde cualquier parte del mundo.

