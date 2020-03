BYHOURS ofrece un 25% de descuento para micro estancias de negocios en colaboración con los protocolos sanitarios Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 13:07 h (CET) El coronavirus se ha convertido en una auténtica crisis médica a nivel mundial, y ha cambiado el día a día de trabajadores y empresas. BYHOURS, la aplicación líder en reservas de hotel por horas, para facilitar las micro estancias en hoteles a trabajadores que tengan que desplazarse por viaje de empresa, lanza un descuento del 25 % en su propia landing page BYHOURS lanza, desde hoy, un descuento del 25% para empresas cuyos empleados tengan que viajar por reuniones en esta época de crisis médica global. Con el fin de minimizar los riesgos de contagio por coronavirus de sus trabajadores, con una reserva de hotel por horas se asegurará esa “protección”, ya que es mejor estar en una habitación de hotel trabajando o descansando que en una cafetería o aeropuerto expuesto a mayores riesgos. A la vez, BYHOURS ayudará con esta iniciativa a que los hoteles no sufran los estragos del aluvión de cancelaciones que sufren estos días.

La manera en la que las empresas podrán acceder a este descuento será a través de una landing page de BYHOURS específica, en la que dejar los datos de la empresa en cuestión, y especificar la necesidad de cada una de ellas, ofreciendo un código con el descuento que les llegará a las empresas durante las 24 horas siguientes vía email. En el caso de empresas con alta demanda, BYHOURS lo gestionará fuera de la landing.

Con esta acción, BYHOURS demuestra que busca alternativas para paliar los daños del coronavirus, como “una empresa comprometida con la sociedad”.

Mejor en el hotel que en zonas de gran acumulación de personas

Uno de los objetivos que BYHOURS pretende con esta iniciativa es situar a los hoteles como lugares seguros, que siguen las recomendaciones oficiales, y en los que se está más a salvo de contraer la enfermedad. Los hoteles tienen estos días medidas específicas contra los contagios, por ello realizan planes de limpieza concretos de todas las zonas, así como de los filtros de ventilación. Además, han desarrollado planes de información del plan de prevención e higiene a empleados y al Comité de empresa y participan en jornadas de formación en las que se comparten experiencias de buenas prácticas.

A su vez, en los hoteles recuerdan de forma recurrente a sus huéspedes las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención del coronavirus, como adoptar medidas de higiene respiratoria, lavarse bien y frecuentemente las manos, mantener el distanciamiento social o evitar tocarse los ojos, boca y nariz, entre otras.

Lo números de BYHOURS desde que saltó la crisis del coronavirus

El índice de cancelaciones a nivel global de BYHOURS ronda el 10% mensual y, el pasado mes de febrero, se mantuvo esta tendencia, aunque los primeros días de marzo comenzaba a aumentar en España este dato, que previsiblemente será bastante peor hasta que no baje la intensidad de la crisis. En Italia, el número de cancelaciones de febrero se situó bastante por encima de la media global al incrementarse un 53% con respecto a enero, una tendencia que podría seguir nuestro país.

Guillermo Gaspart, CEO y fundador de BYHOURS, explica que "nuestra compañía tiene un compromiso con la sociedad y por eso lanzamos este tipo de promociones que ayudan a cumplir con las recomendaciones oficiales a los trabajadores que tienen que viajar por negocios, y también a las compañías hoteleras que sufren estos días las consecuencias en forma de cancelaciones debido al pánico generalizado".

Acerca de BYHOURS

BYHOURS es la primera y única plataforma online y APP móvil a nivel internacional que permite reservar micro estancias en más de 3.000 hoteles de los 5 continentes en packs de 3, 6 y 12 horas. La APP nace en 2012 e introduce el sistema de pago-por-uso en el sector hotelero. Ahora, el usuario puede decidir la hora de entrada y salida de la habitación y pagar sólo por el tiempo que pase en ella.

Para más información, entrevistas o imágenes contactar con:

Alfonso López / Raquel Embodas

3AW Europe

Teléfonos: 917 502 697 / 675 119 454

E-mail: alopez@3aw.com/ rembodas@3aw.com

Responsable de PR en BYHOURS Irene Martínez imartinez@byhours.com 667 699 720

