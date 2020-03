Libertex Group, premio a la 'Mejor Plataforma de Trading 2020' y 'Mejor Bróker de Forex de Europa 2020' Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 12:11 h (CET) La revista financiera Forex Report otorga a la compañía dos de sus prestigiosos premios a la excelencia en la industria financiera Libertex, una de las principales plataformas de trading online del mundo, ha recibido los premios a 'Mejor Plataforma de Trading 2020' y 'Mejor Bróker de Forex de Europa 2020', por parte de la revista financiera Forex Report.

La compañía ha sido nominada por la excelente calidad de su producto y su servicio al cliente, proporcionando plataformas tecnológicas para el trading en los mercados financieros 24/7.

La plataforma galardonada está disponible como terminal web o como aplicación para móvil y es constantemente calificada como muy buena, tanto por los traders principiantes, como por los expertos, por su interfaz fácil de usar, su rápida experiencia de trading y su atención a la seguridad y a la satisfacción del cliente.

El CMO de Libertex, Marios Chaillis, recibió con satisfacción los premios de Forex Report y declaró: "En Libertex siempre nos esforzamos por la excelencia en el servicio a nuestros clientes y socios. Nos propusimos construir la mejor plataforma de trading del mundo y estamos orgullosos de ser reconocidos por los expertos de Forex Report".

Sobre los premios de Forex Report

Forex Report es una publicación líder en la industria para los profesionales financieros, que concentra todo lo que necesitas saber sobre el mundo financiero. Cada año, el equipo de Forex Report, en asociación con los World Finance Banking Awards, reconoce a los líderes del mercado entre los brókers, traders e innovadores tecnológicos del sector financiero.

El panel de jueces, que acoge las recomendaciones de los profesionales del mercado, tiene en cuenta la calidad del producto, la contribución de la comunidad y el servicio al cliente, para presentar los Forex Report Awards a los nominados que "han hecho de la comunidad Forex un mejor lugar".

Libertex cuenta con más de 30 premios de la industria en todo el mundo

En funcionamiento desde 1997, Libertex Group ha recibido diversos galardones y reconocimientos a lo largo de su historia. El doble premio de Forex Report llega no mucho después de que Libertex recibiera el de Mejor Plataforma de Trading en los European CEO Awards 2020. Anteriormente, la compañía fue premiada como Mejor Aplicación de Trading y Mejor Cripto Broker en los Forex Awards de 2018. Después de más de veinte años operando en el mundo financiero, Libertex puede presumir de tener más de 30 premios internacionales.

La aplicación más completa para todos los traders

Con más de 240 instrumentos de trading disponibles y un diseño intuitivo, tanto para los traders novatos, como para los más experimentados, la aplicación Libertex sigue recibiendo premios a lo largo de los años. Como bróker de confianza de más de 2,2 millones de clientes satisfechos en 120 países, Libertex se compromete a mantenerse a la vanguardia de un mercado financiero altamente competitivo.

Libertex también deja su huella en el mundo del fútbol como Premium Plus Partner del Valencia CF y el Getafe CF, destacados clubes de fútbol de LaLiga española. Los clientes de Libertex tienen la oportunidad de ganar entradas VIP para animar a estos clubes de élite en las competiciones nacionales y europeas, entre otros beneficios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.