Gremisa Asistencia abre oficinas en León

jueves, 12 de marzo de 2020, 08:40 h (CET) Gremisa, abre oficinas en León, en concreto, el pasado uno de Marzo en la calle Guzmán el bueno, número 27 El horario de atención administrativa será de 9 a 13:30 y de 16 a 19:30 de lunes a viernes. La asistencia será las 24 horas del día, los 365 días del año en la Capital y provincia.

El director de Gremisa León, es Antonio Avilés, que lleva al frente de la delegación de Cantabria desde 2018, y cuenta con una amplia experiencia en el sector de la reparación y la reforma.

"Como leonés es un orgullo poder llevar la asistencia de León y toda la provincia. En la actualidad ya estoy acostumbrado a ir y venir entre Santander y León. Siempre ha sido mi ilusión poderme hacer cargo de esta delegación y repartir mi tiempo entre Cantabria y León, seguro de hacerlo lo mejor posible. Actualmente en León, la asistencia está muy dispersa sobre todos en las zonas más alejadas de la capital y será una de mis prioridades realizar una mejora sustancial de tiempos en las reparaciones periféricas, así como la disminución de costos en los desplazamientos de nuestros profesionales", comentó.

"Todas las provincias tienen su dificultad particular, nosotros en Gremisa desde hace años atendemos Teruel, Soria ó Lérida, capitales y provincias, que no son plazas nada fáciles al igual que León por la dispersión de la Población. En nuestra provincia se concentra fundamentalmente en torno a la Capital; León, Astorga y Ponferrada. Nuestras instalaciones integran las últimas tecnologías en comunicaciones y localizaciones de vehículos. Pudiendo distribuir de mejor forma las asistencias".

Las conexiones en Fibra óptica permiten realizar video peritaciones, con lo que las coberturas de cada seguro se pueden solucionar ´on-line´, eliminando las esperas.

Jose Maria Amoedo, Ceo de Gremisa, comentó: "Estoy seguro que la Delegación de León mejorará en mucho la asistencia gremial en toda la provincia. A ello contribuirá, la experiencia acumulada y sobretodo la ilusión con que se atiende a los asegurados".

Las nuevas instalaciones, estarán funcionando al 100% en los próximos días, ya que se ha habilitado una zona de Almacén con entradas y salidas de vehículos, que estará aprovisionada de los materiales más habituales en las reparaciones en los próximos días y permitirá realizar tareas de reparación sin demoras cualquier día de la semana.

